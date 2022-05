PH, Podemos Hablar: Los invitados de Andy Kusnetzoff para este sábado

Andy Kusnetzoff va por la sexta temporada de PH, Podemos Hablar (Telefe) y en las últimas horas se conocieron quiénes serán los invitados para el sábado 21 de mayo, a las 22 horas.

En esta oportunidad, el conductor de Telefe recibirá en el punto de encuentro a la artista Vicky Xipolitakis, al economista Roberto García Moritán, al exfutbolista Gastón 'la Gata' Fernández, a la cantante La Joaqui y al periodista Diego Brancatelli.

El polémico discurso de Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2022

Diego Brancatelli protagonizó uno de los momentos más picantes de la noche de los Premios Martín Fierro 2022 cuando subió al escenario a recoger la estatuilla por Intratables (América) como mejor programa periodístico. El panelista cargó fuerte contra el periodismo y contra APTRA, por no nominar a Cecilia Insinga, su esposa.

“Aprendí cuando ganamos con Santiago (Del Moro) que el premio es del programa y no mío, pero quiero dedicarle 10 segundos nada más”, comenzó su discurso Diego Brancatelli. Y continuó: “Primero quiero dedicárselo a mis hijos, a mis soles: Valentín y Luca. Y después a Cecilia Insinga, que para mí es la mejor cronista de calle. Que es de Canal 13, que no hay grietas, es de TN. Y es la mejor de todas, aunque Aptra no haya tenido en cuenta a una mujer y a una cronista”, sentenció contundente.

“Pero también al periodismo, que se saque las caretas y que hable de frente, diciendo de dónde opina. Es simplemente, siendo intelectualmente honestos. Y vamos a volver, porque con este programa pusimos una senadora, un economista de diputado, pusimos políticos…”, agregó sin mencionar a nadie pero siendo directo al referirse a su ex compañera Carolina Losada, quien actualmente es senadora nacional por la provincia de Santa Fe.

“Gracias a todas las autoridades. Volvemos, y volveremos por mucho más”, concluyó el periodista y se retiró junto a sus excompañeros de Intratables después de recibir el premio otorgado por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión Argentina.