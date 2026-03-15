Premios Oscar 2026: todos los nominados y los detalles de la ceremonia

Este domingo se llevará a cabo la 98° entrega anual de los Premios Oscar 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
En esta oportunidad, hay mucha expectativa debido a que hay dos pesos pesados de la taquilla que sacarán a relucir todas sus cualidades cinematográficas: Sinners y Una batalla tras otra.
El film de Ryan Coogler consiguió un récord que espera sostener durante toda la noche: se convirtió en la película más nominada de esta entrega -obtuvo 16- y de la historia de los premios. Superó a Titanic, que había llegado a 14.
Una batalla tras otra consiguió 13 nominaciones y competirá palmo a palmo con la película encabezada por Michael B. Jordan según el índice de proyecciones que hacen medios especializados como The Hollywood Reporter o Variety.
A qué hora será la entrega de premios Oscar 2026 y dónde verlo
La ceremonia, que por segunda vez será conducida por Conan O'Brien, se emitirá a partir de las 21 (Argentina), mientras que la alfombra roja comenzará una hora antes.
En el evento también participarán como presentadores cuatro figuras que ganaron estatuillas en la edición pasada: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña.
La transmisión se podrá seguir en vivo a través de TNT y la plataforma HBO Max.
Por qué la ceremonia que estará marcada por la fuerte seguridad
La ceremonia no será igual que la de otros años ya que esatrá marcada por el conflicto bélico internacional entre Estados Unidos e Irán. Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, se reforzó la seguridad alrededor del Dolby Theatre por una alarma que difundió el FBI.
De acuerdo a The Hollywood Reporter, la seguridad va a tener una manera mucho más intensa de plantearse a comparación de otras alfombras rojas. Por eso, los productores del premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dieron una conferencia para anunciar las medidas que tomaron.
"Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una colaboración estrecha. Este programa tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan, los que lo vean, incluso los que sean fans cuando estén fuera de las vallas, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Por eso, como equipo de producción, es nuestro trabajo asegurarnos de que eso se refleje", comentaron Katy Mullan y Raj Kapoor, según el medio.
Premios Oscar 2026: una por una, todas las nominaciones
Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
The Secret Agent
Sentimental Value
Train Dreams
Mejor director
Chloé Zhao, por Hamnet
Josh Safdie, por Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Joachim Treier, por Sentimental Value
Ryan Coogler, por Sinners
Mejor actriz de reparto
Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Amy Madigan, por La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, por Sinners
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value
Elle Fanning, por Sentimental Value
"Sinners" consiguió 16 nominaciones al Oscar e hizo historia. (Foto: Warner)
Mejor actor de reparto
Stellan Skarsgård por Sentimental Value
Jacob Elordi por Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Benicio Del Toro por Una batalla tras otra
Sean Penn por Una batalla tras otra
Mejor film internacional
The Secret Agent
Fue solo un accidente
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
Mejores efectos de maquillaje
Frankenstein
The Smashing Machine
Sinners
Kokuho
The Ugly Stepsister
Mejor guion original
Sinners
Marty Supreme
Sentimental Value
Blue Moon
Fue solo un accidente
Mejor guion adaptado
Hamnet
Una batalla tras otra
Train Dreams
Bugonia
Frankenstein
Mejor Casting
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor película animada
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Zootopia 2
Little Amélie or the Character of Rain
Mejor sonido
F1
Frankenstein
Sinners
Sirat
Una batalla tras otra
Mejor cinematografía
Frankenstein
Marty Supreme
Sinners
Train Dreams
Una batalla tras otra
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor actor
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
Michael B. Jordan, por Sinners
Wagner Moura, por The Secret Agent
Ethan Hawke, por Blue Moon
Mejor actriz
Jessie Buckley, por Hamnet
Rose Byrne, por If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, por Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Mejor banda de sonido
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sinners
Mejor corto de ficción
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen's Period Drama
Two People Exchanging Saliva
Mejor corto animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor vestuario
Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Mejor documental
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Mejor canción original
"Golden", en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick
"Sweet Dreams of Joy", en Viva Verdi!, de Nicholas Pike
"I Lied to You", en Sinners, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
"Dear Me", en Diane Warren: Relentless, de Diane Warren
"Train Dreams", en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner
Mejor edición
F1
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Sentimental Value
Sinners
Mejores efectos especiales
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Jurassic World: Rebirth
The Lost Bus
Sinners