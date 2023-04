Preocupación por la salud de Antonio Gasalla: Tiene problemas de memoria y fue estafado

Marcelo Polino, íntimo amigo de Antonio Gasalla, contó en diálogo con Pamela David en Desayuno Américano (América) que el actor atraviesa una complicada situación de salud. Vale recordar que en su última aparición pública, el protagonista de Esperando la carroza no quiso hacer declaraciones al ser consultado sobre este punto.

El periodista de espectáculos, que hace 20 años es vecino de Gasalla, explicó cómo se encuentra el intérprete y desmintió que su familia lo haya abandonado. “Él está pasando por un momento muy complicado de salud. Estamos con la familia muy cerca suyo porque está teniendo unos problemas cognitivos desde hace ya dos años”, comenzó contando el exjurado de Bailando por un sueño.

Luego, continuó con su relato haciendo una aclaración: “Esto lo cuento porque me autorizó la familia. En este momento está interviniendo la Justicia para ver de qué manera se lo puede proteger porque hay gente que se ha metido en su casa aprovechando que él no está bien”.

La estafa a Antonio Gasalla

A raíz del deterioro cognitivo de Antonio hubo gente que se aprovechó y lo estafó. Polino dijo: “Le han hecho firmar cosas entonces hay una investigación que ya lleva casi un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a buen término y cuidar el patrimonio de Antonio. Gente que se ha aprovechado de esta situación le ha robado dinero, muebles”.

“Su mucama decidió irse por las cosas que pasaban adentro de la casa y las personas ya están identificadas. En un momento se quiso instalar que la familia lo había abandonado y lejos de eso, la familia vive a tres cuadras”, sumó el periodista. La última aparición pública de Antonio Gasalla (Foto: Captura América TV)

Además, Polino confesó que Gasalla “está perdiendo su memoria” y el mencionado grupo de personas se aprovechó de su situación, “lo manipuló y se metió en su casa”. Esta información la había comentado Miguel Ángel Pierri, abogado del actor y amigo íntimo de la familia.

La última aparición pública de Antonio Gasalla

En marzo de este año, Gasalla fue abordado por Gonzalo Vázquez, notero de Intrusos (América) mientras caminaba acompañado por un cercano con dirección a su casa.

Aunque el cronista le deseó un feliz cumpleaños e intentó entablar una conversación con Gasalla en tono amable y cordial, este enfureció cuando se le consultó por su estado de salud y no dudó en lanzarle varios insultos. “¡Andate a la m..., no quiero que me digas pelotudeces!”, disparó.

Ante el tono ofensivo, el periodista intentó explicarle que el público se interesaba por él porque lo ama, pero Antonio no quiso saber del tema ni ofrecer más declaraciones, así que volvió a embestir: “Si vas a trabajar de esto, andate a la con... de tu madre”.

La fuerte reacción por parte de Antonio extrañó a Gonzalo, quien optó por despedirse, no sin antes intentar hablar con su acompañante. La predisposición de sus entrevistados, lo forzó a cerrar la nota sin entender el por qué de su hostilidad ante las cámaras.