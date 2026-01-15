Qué dijo Julio Iglesias tras las denuncias por abuso sexual de dos exempleadas

Julio Iglesias quedó en el centro de una fuerte controversia judicial tras las denuncias de dos mujeres que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales y humillaciones mientras trabajaban como empleadas en residencias del artista en el Caribe. Las acusaciones, que se investigan en España, sacudieron al mundo del espectáculo y tuvieron amplia repercusión en la Argentina, incluido Catamarca, donde la figura del cantante conserva vigencia en varias generaciones.

Luego de que trascendieran las denuncias, Iglesias se expresó a través de la revista española ¡HOLA!. Según publicó el medio, el artista afirmó que "no es el momento de hablar", aunque aseguró "con total rotundidad" que dará su versión de los hechos en el corto plazo. Desde su entorno más cercano negaron "totalmente" las acusaciones y manifestaron "estupor" ante la situación.

De acuerdo con el semanario, el cantante de 82 años se encuentra preparando su defensa legal y sostiene que "todo se va a aclarar". Además, indicó que su intención es profundizar en el tema para que "no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido".

Avanza la investigación judicial

Este miércoles se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional citará a declarar a las dos mujeres que presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, con el patrocinio de la organización Women's Link. Según informó el equipo jurídico de la entidad, las denunciantes prestarán testimonio bajo la figura de testigos protegidos.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021 y fueron atribuidos al cantante durante su estadía en residencias ubicadas en el Caribe.

Los testimonios de las denunciantes

Una de las mujeres, identificada en la causa con el nombre ficticio de Rebeca, relató que Iglesias la convocaba a su habitación una vez finalizada su jornada laboral. Según su testimonio, allí habría sufrido penetraciones vaginales y anales con los dedos, agresiones físicas, bofetadas y maltratos verbales sin consentimiento.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", afirmó en entrevistas concedidas a elDiario.es y Univision. También señaló que algunos de esos episodios se habrían producido en presencia de otra empleada con un cargo jerárquico superior.

La segunda denunciante, Laura —también nombre ficticio—, aseguró que el artista la besó y le tocó los pechos sin su consentimiento. Relató que uno de los hechos ocurrió en una playa y otro en la piscina de una villa ubicada en Punta Cana.

El caso continúa en etapa preliminar y, por el momento, no existe una imputación formal contra el artista, mientras la Fiscalía avanza con la recolección de testimonios.