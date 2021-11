Qué dijo Paula Chaves sobre el wandagate y su amistad con Zaira Nara y la China Suárez

Invitada a Cortá por Lozano, Paula Chaves no estuvo ajena al escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez

Viste lo que pasó, nena? Es terrible lo que pasó...”, le comentó Lozano a su invitada, mientras Paula se reía incómoda y se tapaba la cara con su pelo. “Yo ya te lo iba a decir cuando me comentaste lo de Gino, porque viste que Gino llevaba la boina...”, siguió Vero en referencia al look campechano de Mauro Icardi. “Yo linkeé, mi cerebro linkeó, pero dije: 'Basta, Verónica, no'”, dijo Lozano como queriendo no meterse en el tema.

Sin embargo, Chaves concedió: “Es como que yo sola me metí en el tema al nombrarla a Zaira...”. “Igual yo te ayudo... Impensado todo esto realmente”, insistió Vero. “Sí, horrible... Pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo esto, pero no, no es mi tema y no puedo opinar ni hablar ni nada”, quiso cerrar Paula.

“Una lástima”, la chicaneó Vero. “No, no, está bien, se entiende perfectamente. Pero igual vos sos más amiga de Zaira...”, insistió la conductora. “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”, dijo la conductora del reality pastelero. “Y con la China buena onda, pero no es que eran tan amigas”, dijo Lozano en alusión al vínculo entre Chaves y Suárez. “Claaaaaro”, dijo Paula queriendo dar por finalizada la cuestión.

“Claro, es otra relación digamos... ¿Y Zaira está bien? Porque habían dicho que ella se había peleado... ¿Viste que hablan pelotudeces?”, dijo Vero para tirarle de la lengua a Paula, quien se mantuvo imperturbable ante el embate. “Está muy bien, está bárbara, ella es re tranquila...”, dijo Chaves y, finalmente, se libró de tener que dar precisiones sobre el affaire que mantiene en vilo al país desde mediados de octubre.