Qué dijo Roberto García Moritán sobre su supuesta crisis matrimonial con Pampita

Este sábado, aclaró los supuestos rumores de separación con Pampita Ardohain. El panelista de Implacables Daniel Gómez Rinaldi comunicó a la audiencia que, a raíz de los últimos trascendidos, se comunicó con el político y este salió a desmentir todo.

No es la primera vez que Pampita y su marido tienen que enfrentar falsas noticias sobre una supuesta crisis en su matrimonio, que ya lleva cinco años consolidado. Desde entonces, la pareja conformó una gran familia junto a los hijos de ambos, con sus matrimonios anteriores, y Ana, la bebé que tuvieron en común en 2021.

La última información que trascendió sobre la pareja levantó sospechas de una posible separación. Gómez Rinaldi se comunicó con el político quien desmintió la versión de crisis con su esposa, pero no brindó ningún detalle sobre su supuesta estadía en el hotel.

“Me dijeron que Roberto estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta. Cuando lo llamé estaba viendo el partido Boca-Racing, me dijo que estaba con su hija Ana y me desmintió la crisis”, contó el sábado pasado Gómez Rinaldi.

Y luego agregó: “Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total, y él me dijo 'No, no, estamos muy bien'. De hecho me dijo que esta noche se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida. Él desmiente el rumor”.