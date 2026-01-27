"Que no se metan": el polémico ataque de Horacio Pagani a las mujeres en el fútbol

El escenario del periodismo deportivo argentino se vio sacudido recientemente por una nueva controversia protagonizada por Horacio Pagani. En un contexto donde la inserción de las mujeres en roles tradicionalmente masculinos avanza con paso firme, las declaraciones del panelista de Bendita (El Nueve) generaron un repudio generalizado. La polémica se originó a raíz de un comentario machista sobre la participación de las mujeres en el fútbol, un debate que parece haber quedado anacrónico frente a la realidad profesional actual.

La discusión tuvo como disparador el reciente hito profesional de Morena Beltrán. En los últimos años, la joven periodista se ha consolidado como una referente indiscutida dentro del periodismo deportivo y, durante el último fin de semana, dio un paso trascendental al debutar como comentarista de fútbol en la Liga Profesional.

Federico "Negro" Bulos, quien fue el encargado de relatar el partido en el que Morena debutó, visitó el piso de Bendita y destacó fervientemente su labor ante la mirada de sus compañeros. Bulos resaltó tres pilares fundamentales en el desempeño de la joven: su talento innato para el análisis, su personalidad frente al micrófono y la juventud como valor evolutivo.

Incluso, Bulos llegó a trazar una analogía futbolística de alto impacto: "Es la Mastantuono del periodismo deportivo argentino", comparando su irrupción con la del joven crack de River Plate. Esta afirmación desató la indignación inmediata de Pagani, quien lo cruzó de forma violenta: "¿La juventud qué mérito es? ¿Qué carajo decís?". Ante esto, Bulos defendió su postura resaltando que, con esa edad, la madurez que maneja la periodista es muy importante y destacable.

"El fútbol es masculino": El estallido de Pagani

El clima en el estudio se tensó aún más cuando la panelista Estefi Berardi planteó una observación sobre la composición del ambiente deportivo. Berardi señaló que "estaría bueno ver más relatoras mujeres en ese rol, porque es un ambiente de mucho varón", cuestionando la falta de diversidad de género en esos puestos.

La respuesta de Pagani fue irónica y cargada de hostilidad: "Que sea todo el público mujeres así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres". A pesar de que la panelista insistió en que hablaba de los roles de comunicación, el periodista sentenció una postura radical basada en la tradición:

"El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!".

A pesar de los intentos de Berardi por explicar que su planteo no era estrictamente sobre feminismo, sino sobre el interés genuino de muchas mujeres por el deporte, Pagani se mantuvo inflexible y no quiso entrar en razón. La discusión llegó a su punto máximo de controversia cuando el periodista invalidó la capacidad de análisis femenino.

Ante la observación de que hay muchas mujeres a las que les gusta el deporte aunque jueguen hombres, Pagani cerró el debate con una frase lapidaria: "Claro, pero tienen que entenderlo, no gustarle".

Esta no es la primera vez que el veterano cronista realiza desafortunadas declaraciones sobre la inserción de las mujeres en el fútbol, abriendo una nueva polémica en los medios que pone en tela de juicio los límites del comentario periodístico en la actualidad.