Reapareció Pampita: el contundente gesto que alimenta los rumores de crisis

Carolina Pampita Ardohain volvió a transitar por una etapa en la que recurre al silencio para evitar referirse a su situación sentimental. Tal como ocurrió en el pasado, cuando se separó de Benjamín Vicuña, el padre de sus cuatro hijos —Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán—, en esta oportunidad pareciera estar atravesando una crisis con su esposo Roberto García Moritán, con quien tiene a la pequeña Ana, de tres años.

Hace unos días el empresario negó la separación a través de un posteo en sus historias de Instagram y, luego, reforzó el mensaje en una entrevista con el programa Poco Correctos de El Trece. “No hay terceros en discordia”, juró y explicó que la pareja está atravesando un momento de reevaluación de su relación. “Soy un tipo de honor, trabajo y familia. No estoy acostumbrado a esto. Nunca se frenó mi agenda de trabajo, pero me siento aturdido por todas las especulaciones”, comentó. Además, destacó que, aunque con Carolina pasaron semanas complicadas, están decididos a superar las dificultades juntos.

Sin embargo, este martes, hubo un detalle que sorprendió a los seguidores de la modelo. Cuando esta tarde ella salió de su casa, ubicada en Barrio Parque, donde la esperaban algunos cronistas de programas de espectáculos, las cámaras captaron una imagen que asombró a sus fans: Pampita no llevaba puesta su alianza de matrimonio ni el cintillo de compromiso, que acostumbra lucir siempre en su dedo anular, de la mano derecha.

Con un vestido largo negro y lentes oscuros, Ardohain salió acompañada por un hombre y con una sonrisa un tanto incómoda les dijo a todos que no quería hablar. En las imágenes que se vieron en el programa A la tarde (América), un notero le pregunta por su presente. Ella sonríe, pero no contesta y sigue caminando directo hacia su auto. El cronista insiste y le consulta sobre los rumores de crisis con Moritán. Ella sigue sonriendo, dice: “Chau, chicos” y cierra su puerta.

Pampita Ardohain se muestra sin la alianza de matrimonio, pero Roberto García Moritán aun la sigue luciendo en su dedo anular (Instagram)

En paralelo, Moritán compartió unas historias a su cuenta de Instagram, mientras realizaba algunas actividades en la Legislatura Porteña. Allí se lo vio portar la alianza que lo une a Carolina Ardohain. En su caso, el zoom de la cámara hizo un foco en su dedo anular, el cual mostró con claridad la presencia del anillo.

Los rumores de ruptura surgieron después de que Ángel de Brito confirmó la separación en el programa LAM, de América. Según el conductor, Moritán había suspendido toda su agenda ministerial en la última semana, lo que alimentó las especulaciones. Yanina Latorre, panelista del programa, leyó mensajes de un contacto cercano a Pampita que confirmaban la separación.

Roberto García Moritán se mostró con la alianza que lo une a Pampita, pese a que ella se lo quitó (Instagram)

Cabe recordar que la pareja se conoció en agosto de 2019 y, de inmediato, se enamoraron y contrajeron matrimonio apenas tres meses después. Juntos tienen una hija, Ana, y han formado una familia ensamblada con los tres hijos que la modelo tuvo con Benjamín Vicuña: Bautista, Benicio y Beltrán. Desde que surgieron los rumores, las redes sociales de la pareja han sido el centro de atención, con seguidores analizando cada publicación en busca de pistas sobre su relación y su posible separación.

En medio de esta situación, este martes Pampita publicó un video en sus redes sociales donde lucía un vestido negro con transparencias y bailaba al ritmo de la canción “Me lo merezco”, de Elena Rose. La letra de la canción llamó la atención de sus seguidores, quienes dejaron numerosos comentarios interpretando el mensaje detrás del video.

Además, durante el fin de semana, la cuenta de El Ejército de LAM señaló que Pampita habría dado 'Me gusta' a un comentario en contra de su pareja, lo cual ella negó rotundamente. La modelo continuó compartiendo imágenes de sus viajes y actividades familiares y en particular, campañas profesionales, evitando referirse directamente a los rumores de crisis con Moritán.