Reportan que Felipe Pettinato fue internado y crece la preocupación por su salud

Felipe Pettinato habría sido internado de urgencia en un hospital público por complicaciones relacionadas con su salud mental, según informó la periodista Pía Shaw en el programa Sálvese Quien Pueda, que se emite por América TV.

Durante la transmisión, la panelista señaló que la hospitalización estaría relacionada con una situación personal que el hijo de Roberto Pettinato viene atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, evitó revelar el nombre del establecimiento médico y brindó pocos detalles sobre su estado actual.

Ante las consultas de sus compañeros sobre una posible relación con el consumo de sustancias, Shaw no estableció un vínculo directo y mantuvo cautela al referirse al tema.

"La internación tiene que ver con lo que viene atravesando en los últimos años", expresó la periodista, de acuerdo con lo difundido en el ciclo televisivo.

Hasta el momento, la información sobre la internación se basa en esas declaraciones televisivas y no se difundieron públicamente detalles médicos que permitan precisar su evolución.

La situación judicial de Felipe Pettinato

La situación judicial de Pettinato está vinculada, entre otros hechos, al incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en su departamento, donde murió su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo.

Según la información judicial citada en el caso, el 20 de abril de 2026 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte.

La condena fue unificada con otra pena de nueve meses de prisión en suspenso dictada en abril de 2024 por abuso sexual simple, en relación con un episodio ocurrido en 2018.

Entre las condiciones que debe cumplir se encuentran mantener un domicilio fijo, permanecer bajo supervisión judicial y continuar con el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas, según lo establecido por la Justicia.

Por el momento, no se conocen públicamente más detalles sobre la presunta internación ni sobre su evolución médica. Su entorno mantiene la reserva sobre su estado de salud.