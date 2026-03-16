Reviví el emotivo In Memorian de los Oscars, con Barbara Streisand

La 98ª edición de los Premios Oscar ofreció uno de los momentos más emotivos de la ceremonia con el tradicional segmento "In Memoriam", dedicado a recordar a las figuras del cine que fallecieron durante el último año.

El evento se celebró el domingo en el Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. En ese contexto, la Academia presentó un homenaje audiovisual que evocó la trayectoria de reconocidos artistas que dejaron una huella en la historia del cine.

El tributo formó parte de los momentos más solemnes de la ceremonia. A través de un montaje de imágenes y referencias a sus carreras, el segmento recordó a intérpretes y realizadores que marcaron generaciones dentro de la industria cinematográfica. Entre los nombres recordados durante el homenaje se destacaron figuras emblemáticas del cine internacional, cuyas trayectorias abarcaron décadas de producción artística y reconocimiento mundial.

El tributo musical de Barbara Streisand

Uno de los momentos más destacados del homenaje fue la aparición de Barbra Streisand sobre el escenario para rendir tributo a Robert Redford.

La artista interpretó la canción The Way We Were, un tema profundamente asociado a la película The Way We Were, en la que ambos compartieron la pantalla y que con el tiempo se convirtió en una obra icónica del cine. Mientras Streisand interpretaba la canción, el escenario se acompañó con un montaje visual que recordaba a las figuras homenajeadas durante el segmento. Las imágenes proyectadas repasaban fragmentos de sus trayectorias, generando un clima de reconocimiento y memoria dentro de la ceremonia.

El tributo musical reforzó el carácter emotivo del homenaje, que se consolidó como uno de los momentos más significativos de la noche.

IN MEMORIAM 🖤 #Oscars

Uno de los homenajes más emotivos de la historia de los #Oscars, para un año especialmente cargado de increíbles pérdidas 😢 pic.twitter.com/qvFaH8eyi5 \— Doctor Frusna (@doctorfrusna) March 16, 2026

Las figuras recordadas en el "In Memoriam"

El segmento preparado por la Academia reunió los nombres de artistas que formaron parte fundamental de la historia del cine. A través de una sucesión de imágenes y menciones, el homenaje recordó a intérpretes, directores y personalidades que contribuyeron al desarrollo de la industria cinematográfica.

Entre los nombres destacados que aparecieron en el tributo se encontraban:

Robert Redford

Brigitte Bardot

Gene Hackman

Diane Keaton

Val Kilmer

Robert Duvall

Rob Reiner

Lalo Schifrin

La inclusión de estos nombres reflejó el impacto que cada uno tuvo dentro del cine, tanto en la actuación como en la dirección y la producción cinematográfica.

El segmento "In Memoriam" se consolidó así como un espacio de reconocimiento colectivo para quienes contribuyeron al desarrollo del séptimo arte y cuya trayectoria permanece asociada a momentos emblemáticos del cine.

Menciones especiales durante la ceremonia

Además del homenaje principal, la ceremonia incluyó menciones especiales para otras figuras del cine. Durante la noche, se dedicaron palabras de reconocimiento a actrices cuya trayectoria forma parte del legado cinematográfico.

Entre las artistas destacadas se encontraban: Claudia Cardinale, Diane Ladd, Catherine O'Hara y Diane Keaton.

Estas menciones fueron acompañadas por unas palabras de la actriz Rachel McAdams, quien participó del homenaje con un mensaje que subrayó el impacto de estas figuras dentro del cine.

Durante el mismo segmento también volvieron a recordarse nombres como Robert Duvall, Val Kilmer y Robert Redford, reafirmando el reconocimiento a artistas que dejaron una marca duradera en la industria.

El valor simbólico del "In Memoriam"

El segmento "In Memoriam" es uno de los momentos más esperados y solemnes de cada ceremonia de los Oscar. En la 98ª edición, la Academia volvió a dedicar un espacio central a la memoria de quienes contribuyeron a construir la historia del cine.

El homenaje combinó música en vivo, montaje audiovisual y palabras de reconocimiento, generando un momento de reflexión dentro de una gala caracterizada por el brillo de las celebridades y la celebración del talento cinematográfico.

La actuación de Barbra Streisand, vinculada directamente con la figura de Robert Redford a través de The Way We Were, reforzó el carácter emocional del tributo y permitió recordar no solo a los artistas mencionados, sino también a las obras que forman parte del patrimonio cultural del cine.

De este modo, la 98ª edición de los Premios Oscar incluyó un homenaje que volvió a poner en primer plano el legado de figuras que marcaron la historia de la industria y cuya memoria continúa presente en cada nueva generación de espectadores.