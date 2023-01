Ricardo Darín piropeó a su esposa durante una alfombra roja y los fanáticos explotaron: "¡Qué hombre!"

Durante la alfombra roja de los Globos de Oro 2023, Ricardo Darín fue entrevistado y le preguntaron cuál es su comida argentina favorita. El actor sorprendió a todos con su respuesta, porque automáticamente comenzó a elogiar a su esposa.

“¿Comida favorita argentina? ¿Plato que recomendarías a cualquier gringo que no sea de la Argentina?”, fue la pregunta que le hicieron a Darín durante el evento. Fue así que el actor no dudó en aprovechar el momento para piropear el talento culinario de Florencia Bas: “No se la puedo recomendar a ningún gringo porque no van a tener la oportunidad de probar ninguno de los platos que hace mi mujer”.

Con una sonrisa pícara, el artista aseguró: “Ella cocina como los dioses. Todo lo que toca lo convierte en la versión más elevada de ese mismo plato”. Acto seguido, enumeró las tres comidas que más le gustan: malfatti de remolacha, portobellos con roquefort gratinado, guiso de lentejas y carne al horno con cebolla y papas.

“Tengo mucha hambre. Me acabo de dar cuenta. Te voy a morder una mano. Déjame ir”, bromeó Ricardo Darín para cerrar la nota. El video se volvió viral y el actor dejó la vara altísima.

Las redes sociales se hicieron eco de ese momento y, ante tal descripción, se llenaron de comentarios felicitando la actitud de Darín. “¡Un hombre así o no quiero nada!”, “Qué hombre por Dios”, “Después de este video los estándares quedan muy altos” y “¿Existirá alguien que hable con esa devoción de uno?”, fueron algunos de los mensajes sobre el video viral. Ricardo y Florencia están juntos desde hace más de 30 años (Foto: Instagram / florenciabas)

Hace tiempo atrás, el actor había manifestando la admiración que siente hacia su pareja de más de tres décadas: “Florencia va cambiando constantemente, está en permanente movimiento. Todos los días me asombra de alguna manera, es increíble. Es una mujer que no te permite ningún tipo de rutina. Decir que ella ha dado sentido a mi vida es quedarse corto; sin duda, me la ha salvado”.

El ADN romántico de los Darín

Al parecer, los Darín son hombres innatamente románticos, que no solo saben seducir con sus ojos claros, sino también con sus palabras. Hace varios meses, el Chino Darín también generó repercusión en las redes, porque elogió a su novia, la actriz española Úrsula Corberó, con la famosa frase “Si la defino, la limito”.

En esta oportunidad, las respuestas románticas del actor al hablar de su novia también se volvieron tendencia en las redes y generaron una catarata de memes. Ahora, los internautas recordaron ese momento y lo compararon con su padre. Chino Darín y Ricardo Darín (Foto: Twitter)

Ricardo Darín reflexionó sobre el éxito de “Argentina, 1985″

Tras recibir el mayor galardón por su participación en Argentina, 1985, el reconocido actor dio un emocionante discurso al público. “Creo que la máxima pretensión a la que podría aspirar es a que las generaciones jóvenes, la sangre nueva, recupere el verdadero sentido de términos como valor, coraje, valentía, integridad, ética, moral, solidaridad. Si esta película pudiera servir mínimamente para reforzar esos términos, yo me sentiría realmente muy feliz”, destacó Darín con respecto al film.

El film, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani y dirigida por Santiago Mitre, fue preseleccionado para competir como mejor película extranjera en los Premios Oscar, que tendrán lugar el 12 de marzo.