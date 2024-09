Roberto García Moritán apareció en público tras separarse de Pampita: qué hizo

Este sábado se confirmó de manera oficial que Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán están separados. Tras el comunicado con el que el político anunció la ruptura, la modelo publicó un mensaje en sus historias de Instagram, en el que aseguró que el 20 de septiembre se "enteró de todo".

Después de hacer oficial la ruptura, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participó de un evento gastronómico de emprendedores en el barrio porteño de Palermo.

El empresario estuvo hablando con los comerciantes de los stands de la feria gastronómica realizada bajo el lema "Turismo y Gastronomía".

Roberto García Moritán estuvo en una feria gastronómica (Foto: captura Instagram/robergmoritan)

La separación de Pampita y Roberto García Moritán: comunicado completo de la modelo

La modelo y conductora Pampita, confirmó su separación del empresario y político Roberto García Moritán a través de un contundente comunicado en redes sociales. Después, la conductora filtró una serie de chats con su expareja para aclarar los rumores en torno a la fecha exacta de la ruptura.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", declaró Pampita en su mensaje, acompañado de capturas de pantalla de su conversación con García Moritán. Con esta publicación, la modelo desmintió las declaraciones previas del político, quien había asegurado que la separación había ocurrido "hace un tiempo".

Pampita confirmó su separación de Roberto García Moritán y expuso todos sus chats. (Foto: Instagram/pampitaoficial)

Los chats filtrados muestran que hasta el 20 de septiembre la pareja mantenía una relación cercana, echando por tierra los rumores de una ruptura previa. "Ellos dijeron que estábamos separados hace días, pero la relación terminó recién el 20″, afirmó Pampita, reaccionando a la cobertura de los medios que señalaban una separación anterior.

Roberto García Moritán, actualmente Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, no tardó en responder con un nuevo comunicado: "Estimados, estamos alineados, por supuesto, con Carolina en la fecha de nuestra separación. Cuando mencioné 'hace un tiempo' me referí al 20/09/24. Buen sábado en familia".

La separación ha generado una gran repercusión en redes sociales, con miles de usuarios compartiendo memes y comentarios sobre la ruptura de una de las parejas más icónicas del espectáculo argentino.