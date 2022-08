Rusherking y la China Suárez desmintieron los rumores de una crisis

A tres meses de blanquear su relación, trascendió la información de que Eugenia la China Suárez y Rusherking estarían atravesando una fuerte crisis. Sin embargo, los artistas decidieron responder a través de sus redes sociales con una insólita foto.

Después de que al aire de Intrusos (América), Maite Peñoñori señalara que el artista estuvo grabando con los chicos de La K'onga donde habría manifestado su hartazgo del noviazgo, la actriz y el cantante desmintieron rotundamente la versión.

Aunque no se refirieron directamente a los trascendidos, primero él compartió una historia con una captura de pantalla a la videollamada que estaba haciendo con su novia y un emoji de corazón. Ella recompartió esa misma imagen y, junto a emojis de corazones y risas, comentó: “Muy buena captura (dijo nadie nunca)”. Rusherking y La China Suárez desmintieron la versión de una crisis.

La supuesta frase que Rusherking habría dicho sobre La China Suárez: “Me tiene cansado”

Según informó la panelista de Intrusos, Rusherking estuvo grabando con los chicos de La K'onga donde habría manifestado su hartazgo respecto del noviazgo.

“Parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí y les dijo textuales 'Me tiene cansado, me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada, pero la verdad que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo'”, precisó Peñoñori.

Además, señaló que la ruptura es inminente ya que Rusherking habría expresado que tiene que resolver el tema de un alquiler en común para terminar con todo.

La supuesta crisis entre La China Suárez y Rusherking

En el estudio de América, el panel opinó que en los últimos días la pareja no tuvo tanta interacción, mensajes ni likes. El beso de la China Suárez y Lali Espósito.

En esta línea, Virginia Gallardo destacó que “las primeras sospechas surgieron porque La China está grabando en Uruguay y estuvo Lali Espósito dando un recital. La China subió al escenario, se besaron, salió en todos los portales… Lali lo compartió, le puso 'Rusher, nos fuimos mundial…' y él no lo compartió”.

Cómo nació el amor entre la China Suárez y Rusherking

Meses atrás, los artistas se cruzaron en una fiesta y no dejaron de mirarse, según contó el trapero en una entrevista. Esa noche ninguno de los dos avanzó, el primer acercamiento se dio tiempo después en un viaje a Madrid.

“Estuvimos allá, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Eugenia me quiere y me cuida mucho”, reconoció durante una entrevista.

A ella la fulminaron por la diferencia de edad, pero dejó en claro que no es un tema que le afecte. “Nos morimos de risa. 'Qué grande que está Amancio' me dijeron el otro día. La gente es muy creativa... De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco”, dijo sobre los comentarios y memes que recibe.