Rusherking confesó que se despierta asustado de noche y le llovieron las críticas: "Es el karma, infiel"

Rusherking está felizmente en pareja con la China Suárez. Sin embargo, varios de sus seguidores no le perdonan que se haya separado de María Becerra por una supuesta infidelidad. Así quedó confirmado en la cuenta de Twitter del músico, que se reportó durante la madrugada para hablar de un drama que lo perturba.

"Me despierto todas las noches asustado sin saber por qué. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser?", les preguntó a sus fans, y varios de ellos lo sorprendieron con respuestas totalmente inesperadas. "Es el karma, infiel", "Eso te pasa por haber engañado a Mari", "Eso es la conciencia", "Será que estás preocupado por alguien", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Un grupo de usuarios le remarcó que podría tratarse de ansiedad, mientras que otros se burlaron de él diciéndole que no lograba conciliar el sueño por la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. "La China te va a dejar por él", lo chicanearon sin piedad. El tuit de Rusherking que los internautas aprovecharon para criticar.

María Becerra recordó su romance con Rusherking y fue lapidaria

La cantante se llevó una gran desilusión con Rusherking, que semanas después de la ruptura se empezó a mostrar con la China Suárez. Ahora siente un poco de arrepentimiento por la entrega que hizo en esa relación, que por ahora fue la más importante de su vida, y le tiró un palito al músico durante una nota con Gente.

"Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones a idealizar a una persona. A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es. Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto. Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba. A veces das mucho para el otro y eso no está bien", lanzó.

María Becerra agregó que, por ahora, está enfocada en su amor propio: "Me ocupo de mi trabajo, mi autoestima... Estoy muy enfocada en mí misma, me siento muy cambiada en mi forma de ver las cosas, me estoy cuidando... pasa mucho cuando estás en pareja, viste, que te descuidás un montón. Quiero priorizar estar bien yo, ahora no me siento lista para una relación".

Cómo nació el amor entre la China Suárez y Rusherking

Meses atrás, los artistas se cruzaron en una fiesta y no dejaron de mirarse, según contó la ex Casi ángeles. Sin embargo, ninguno de los dos avanzó y el primer acercamiento se dio tiempo después, en un viaje a Madrid.

"Estuvimos allá, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Eugenia me quiere y me cuida mucho", reconoció el ex de María Becerra durante una entrevista. A ella la fulminaron por la diferencia de edad que hay entre ellos, pero solo se divierte con los memes que le envían. "Nos morimos de risa. 'Qué grande que está Amancio' me dijeron el otro día. La gente es muy creativa... De esas cosas me río. Cuando no es con maldad, me la banco", reconoció.