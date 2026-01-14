Rusherking habló sobre su vínculo con la China Suárez: "Hasta ahí nomás"

La cocina de MasterChef Celebrity volvió a convertirse en escenario de momentos de alto voltaje mediático. Esta vez, el foco estuvo puesto en el debut de Rusherking, quien ingresó al certamen a través del repechaje y rápidamente quedó en el centro de la escena tras un intercambio cargado de ironía y tensión con Wanda Nara, conductora del programa.

El músico santiagueño ocupó el lugar que dejó vacante Jorge "El Roña" Castro, en una instancia clave del reality que les da una segunda oportunidad a algunos participantes eliminados para reinsertarse en la competencia. Sin embargo, más allá del desafío culinario, el ingreso de Rusherking estuvo marcado por las preguntas personales que despertó su presencia, en particular por su vínculo pasado con Eugenia "China" Suárez.

Sin rodeos y fiel a su estilo frontal, Wanda Nara decidió poner sobre la mesa el tema que muchos esperaban. "¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?", lanzó la conductora, en alusión directa a la relación entre la actriz y Mauro Icardi. La pregunta generó incomodidad inmediata en el cantante, que, aunque mantuvo la sonrisa, dejó entrever su sorpresa ante la consulta.

"La verdad es que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás. Vos después tenés otras cosas ahí", respondió Rusherking, eligiendo un tono medido y evitando profundizar en el tema. La frase, breve pero contundente, marcó distancia y buscó cerrar el capítulo sin entrar en polémicas, aunque no logró frenar el avance de Wanda.

Lejos de retroceder, la conductora redobló la apuesta con una propuesta inesperada y cargada de humor. "¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?", dijo, en referencia al país donde vivió durante su relación con Icardi. De manera sorpresiva, el músico siguió el juego: "Te acompaño si querés, te segundeo", respondió, generando risas en el estudio y alivianando el clima.

El intercambio continuó con comentarios distendidos pero no exentos de doble sentido. Wanda confesó que aún conserva numerosos objetos personales en Turquía, muchos de ellos de alto valor. "No sabés las carteras que tengo. Igual creo que ni las quiero usar, las voy a vender. Carteras y ropa, me quedó mucha ropa", relató. Rusherking, en contraste, minimizó su situación y aseguró que lo único que le quedó en el exterior fue "un buzito".

En medio de la charla, Nara volvió a insistir en la posibilidad de seguir conversando fuera del programa. "Si entrás a la competencia, vamos a seguir hablando porque tenemos mucho de qué hablar. Tenemos un viaje pendiente", lanzó, dejando abierta la puerta a futuras interacciones que prometen nuevos momentos televisivos.

Ya en su entrevista personal, Rusherking puso un cierre diplomático al episodio y volvió a esquivar cualquier lectura romántica o mediática del cruce. "Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos. Estoy para quedarme en MasterChef un rato", afirmó, dejando en claro que su prioridad es avanzar en el reality y no quedar atrapado en conflictos ajenos.

El debut del cantante no pasó desapercibido y su intercambio con Wanda Nara rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del programa. Entre humor, incomodidad y declaraciones medidas, Rusherking logró marcar posición y evitar definiciones tajantes sobre su pasado sentimental, mientras MasterChef Celebrity sumó un nuevo capítulo de alto impacto mediático.