Salud de Mirtha Legrand: ¿qué dice el nuevo parte médico de la diva?

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente luego de haber sido internada en el Sanatorio Mater Dei a raíz de una "neumopatía". El nuevo parte médico difundido este miércoles confirmó que la conductora presenta una buena evolución y que su estado muestra una mejoría sostenida, aunque permanecerá en el centro de salud durante los próximos días.

"La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución", señaló el comunicado firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei. El informe médico precisó además que la decisión de prolongar la internación responde a la necesidad de mantener a la conductora bajo observación y garantizar que reciba los cuidados necesarios durante esta etapa de recuperación.

"Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", indicó el parte.

De esta manera, si bien la información comunicada por el centro médico es positiva respecto de la evolución de Mirtha Legrand, los profesionales optaron por continuar con el seguimiento dentro de la institución antes de disponer su regreso a su domicilio.

El nuevo parte médico

La comunicación difundida este miércoles reiteró que la evolución de la conductora es favorable y estableció cuándo se brindará una nueva actualización sobre su estado de salud. Los principales puntos informados por el Sanatorio Mater Dei son:

Diagnóstico que motivó la internación: neumopatía.

neumopatía. Evolución: buena y con mejoría día a día.

buena y con mejoría día a día. Situación actual: continuará internada durante los próximos días.

continuará internada durante los próximos días. Motivo de la continuidad de la internación: mantenerla bajo control y proporcionarle los cuidados y la contención adecuados.

mantenerla bajo control y proporcionarle los cuidados y la contención adecuados. Próximo parte médico: de no mediar inconvenientes o cambios, será difundido el viernes próximo.

El parte fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, quien también expresó el agradecimiento de la familia y de los profesionales que atienden a Mirtha por las muestras de afecto recibidas durante estos días.

"Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño", expresó el documento. El comunicado concluyó con una precisión respecto de la próxima actualización: "De no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico".

El acompañamiento de su familia

Mientras Mirtha Legrand permanece internada, sus familiares también han acompañado de cerca el proceso de recuperación. En los últimos días, Juana Viale estuvo al frente de la conducción de La noche de Mirtha, el programa de eltrece, y luego de la grabación se acercó al Sanatorio Mater Dei para visitar a su abuela.

La conductora hizo referencia a la situación de manera breve y transmitió tranquilidad a quienes siguen la evolución de la histórica figura de la televisión. "Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar", señaló Juana Viale, sin profundizar sobre el estado de salud de Mirtha, pero dejando un mensaje tranquilizador para los seguidores de la diva.

Su presencia se produjo en el marco de la internación y del proceso de recuperación que atraviesa la conductora, mientras el equipo médico mantiene el seguimiento de su evolución.

Marcela Tinayre también habló sobre su madre

Antes de esta segunda internación, Marcela Tinayre también había hablado públicamente sobre la salud de su mamá y sobre las actividades y salidas a eventos que Mirtha Legrand había tenido durante las últimas semanas.

La referencia de su hija se produjo luego de que la conductora mantuviera distintas apariciones y actividades, en un período previo a la actual internación. Ahora, el nuevo parte médico establece el cuadro informado por los profesionales y confirma que la conductora deberá permanecer algunos días más en el Sanatorio Mater Dei. La decisión está vinculada, según el comunicado, con la necesidad de sostener los controles y brindarle los cuidados y la contención adecuados.