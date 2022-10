Santi Maratea aseguró que Tomás Holder le escribió un misterioso mensaje

Esta vez a Santiago Maratea se le ocurrió una idea original para recaudar el dinero que le falta para su nueva campaña. El influencer está recolectando el dinero que necesita el equipo deportivo de gimnasia aeróbica argentino para viajar a Cucuta, Colombia, para participar del Torneo Panamericano.

En esta oportunidad, Santi encontró una manera creativa de conseguirlo: se fijó en sus redes si había recibido un mensaje de alguno de los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) y se dio cuenta de que Tomás Holder le había escrito a su cuenta de Instagram.

“¿Quieren ver el mensaje?”, preguntó Maratea por sus redes sociales. Y enseguida agregó: “¡Paguen!”. Así fue como, en un principio, el influencer se comprometió a mostrar la foto del mensaje si llega a cubrir 2 millones de pesos. Luego, si su colecta sube a dos millones y medio, propuso mostrar la mitad del mensaje y finalmente cuando llegue a los 3 millones, la nota completa.

En cuanto a la comunicación que el youtuber recibió del participante más polémico del reality aseguró que lo sorprendió mucho darse cuenta de que los dos están en el mismo plano existencial. Según las propias palabras de Maratea: “Mejor me prendo un palo santo, esto no me agradó nada”.

Santi Maratea y Belu Lucius se solidarizaron con el nene que necesita un tratamiento en España

Los padres de Benicio Ragusa Palma están ahora un poco más esperanzados de poder viajar a Barcelona y de que su hijo reciba el tratamiento que necesita para el cáncer que padece.

El tratamiento de Beni cuesta cerca de medio millón de euros y a pesar de los pedidos de ayuda que difundieron por las redes, Macarena y Sebastián, los papás de nene, intentaron ponerse en contacto con Santiago Maratea cuando el influencer estuvo en Mendoza, donde ellos viven. Así, lograron que Maratea conociera y se interesara por “Todos por Beni”, la cruzada que llevan adelante.

El influencer difundió el caso de Beni a través de sus historias de Instagram. Aunque Maratea aclaró que no puede hacerse cargo de encarar por sí mismo una campaña para este niño, prometió colaboración. También lo hizo la exparticipante del programa Masterchef (Telefe), Belu Lucius. Santi Maratea y Belu Lucius se solidarizaron con el nene que necesita un tratamiento en España.

Santiago Maratea viajó hace algunos días a Mendoza para participar del encuentro Endeavor, un evento para que participen y se conecten nuevos emprendedores.

En esa provincia, el influencer recibió por parte de cientos de comunicadores, empresarios y participantes del evento, el mismo pedido: que se hiciera eco de la necesidad de Beni Ragusa Palma.

El influencer explicó el motivo, a través de su perfil de Instagram: hacía muy poco tiempo había encarado una campaña similar para una niña llamada Candela, de 14 años, que padece leucemia.

“Acabo de terminar la campaña de Cande, y volver a pedir para lo mismo es un poco difícil porque cansa. Sentís que no lo podés volver a hacer. En el caso de Beni, su familia ya reunió la mitad del dinero, por lo que necesitan no es la plata del viaje, sino reunir las cuotas que les cobra el hospital, que son de aproximadamente 57.000 euros”.

En cuanto a Belu Lucius, s bien su estilo tiene más que ver con el mundo del espectáculo, la conductora e influencer también se hizo eco de los pedidos de ayuda para Beni. Aprovechó el día de la madre para publicar un mensaje en sus redes sociales. “Para una mamá ver sufrir a su hijo es lo peor que le puede pasar”, expresó la exparticipante de Masterchef . De este modo, pidió a sus seguidores que se interesen y ayuden a la familia de Beni para cubrir parte del dinero que necesitan.