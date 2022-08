Santi Maratea manifestó su desilusión de Milagro Sala: "Yo aplaudí para que la liberen"

Santiago Maratea reaccionó en las últimas horas a las declaraciones de Mirta Rosa “Shakira” Guerrero, la ex mano derecha de Milagro Sala. El influencer se refirió a uno de los puntos centrales que la mujer expuso en diálogo con Jorge Lanata en PPT (eltrece): los 10 mil dólares que la dirigente social jujeña le entregaba a cada integrante de las comitivas que la acompañaban fuera del país.

La historia que compartió el joven solidario se tituló “Yo me entero de esto y no lo puedo creer” y describe su desilusión con la fundadora de la organización Tupac Amaru. “Cuando llegaban a Italia, porque supuestamente iban a ver al Papa, le daban toda la plata a Milagro. Un total aproximado de 160 mil dólares. ¡Ay qué bronca! ¿Dónde está esa plata que nos vendría bárbara?”, se preguntó.

Y agregó: “Algunos me van a decir '¿vos te pensás que la Argentina se soluciona con 160 mil dólares?'. Y no, toda la Argentina no. Pero, si devolvés 160 mil dólares, se pueden usar muy bien. Obvio que sirve y no da igual que se lo roben. Cambia todo”.

Como reflexión, Maratea dijo que estas noticias le permite ver cuán miserable es una parte de la clase dirigente. Y, en ese sentido, contó por qué su desencanto hacia la figura de Milagro Sala es genuino: “Yo estuve en Plaza de Mayo aplaudiendo para que la liberen”.

Maratea apuntó contra la familia Kirchner: “¿Cómo hizo Máximo los $400 millones que tiene declarados?”

En una historias que publicó a mediados de julio sobre la situación económica del país, Santiago Maratea apuntó contra la familia Kirchner. “¿Cómo hizo Máximo los $400 millones que tiene declarados?”, expuso en sus redes sociales.

Previo a lanzar una nueva colecta, manifestó que tiene miedo de no cumplir con el objetivo porque “en Argentina no hay un mango” y reflexionó sobre el valor del dinero. ”Ojalá que todo lo que está pasando no nos quite la idea, la creencia de que tenemos el poder para cambiar las cosas”, indicó.

“Obvio que es difícil manejar la bronca de entender cómo los gobernantes de nuestro país se llenan los bolsillos de plata a través de la corrupción y a costa del trabajo de todos los argentinos. Primero está la bronca de que nos roben y después la desesperanza de ver cómo hay gente que todavía defiende a los ladrones cuando ya es evidente que son ladrones y que viven a costa de nuestra plata”, sentenció indignado.

A modo de ejemplo habló de Máximo Kirchner: “El hijo de Cristina tiene declarados 400 millones de pesos. ¿Cómo los hizo? Lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor...”.

“¿La herencia de Néstor? ¿Por qué tenía tanta plata Néstor? Porque aparte no creo que haya heredado todo Máximo, también deben haber heredado su mujer, Cristina, y su otra hija Florencia. Entonces, ¿cómo hizo Néstor para tener más de mil millones de pesos?”, cuestionó hablando a cámara.

En este punto, Maratea lamentó que una misma situación se juzgue con dos varas distintas: “Y si está bien que Néstor haya manejado inteligentemente su plata y así logrado ser multimillonario, ¿por qué cuando otra persona hace lo mismo la juzgan por tener mucho?”.

Luego comparó al hijo de la vicepresidenta con Mauricio Macri: “Si Máximo es un tipo que nunca trabajó, pero tiene 400 millones de pesos heredados, es un hijo de rico, es Macri. Es lo que critica de Macri”.

Antes de cerrar, quiso dejar en claro que no es que banque a un color político por sobre otro, sino que tiene un pensamiento crítico. “Qué bronca que utilicen el discurso de odiar el consumo, la plata y a los ricos, y lo único que hacen es robar plata para consumir y hacerse ricos”, concluyó