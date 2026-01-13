Se conoció la razón por la que Wanda Nara retomó su relación con Migueles

A pesar de haber confirmado su reciente soltería, la mediática Wanda Nara habría burlado nuevamente a la prensa al no ser completamente sincera sobre su vínculo con el empresario Martín Migueles, ya que, en las últimas horas, la conductora fue captada compartiendo la tarde con "su ex" en la pileta del Chateau Libertador.

Según trascendió, Wanda habría cortado su relación con Migueles poco después de llegar de sus vacaciones en Punta del Este, y en sus últimas declaraciones a Infama, admitió haber tomado esa decisión para "cuidarlo" de las críticas de los medios.

Sin embargo, Ángel de Brito expuso el lunes en sus redes sociales que los "supuestos separados" pasaron la tarde juntos, tomando mates y compartiendo "chapes a full" en la pileta del departamento de la empresaria.

En LAM, la nueva angelita Pilar Smith se comunicó directamente con Wanda Nara, quien admitió haber retomado su vínculo con Migueles.

Según indicó la periodista, ellos "tienen muchas cosas que resolver, asuntos que han hecho en el último tiempo".

Otra de las razones fue el hecho de que sus hijas, Isabella y Francesca, estarían muy "encariñadas" con el empresario: "Dijeron que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo".

Qué había dicho Wanda Nara sobre su separación de Martín Migueles

Curiosamente, horas antes de que se filtren estas imágenes, Wanda Nara había confirmado su separación de Martín Migueles. En una entrevista que le dio a Infama (América), dijo que la decisión la tomó ella y que sigue teniendo una buena relación con él.

"Es doloroso", confió. Además, todo el tiempo remarcó que mantiene un buen vínculo con él, a pesar de haberse distanciado recientemente. "Lo único que puedo hablar son cosas lindas de él. Conocí a una persona divina", sostuvo.

Wanda declaró que parte de lo que le pasa con sus recientes parejas fue porque está todo el tiempo en el ojo mediático y se refirió a cómo se siente ella en estos días en los que volvió a estar soltera.

"Estoy muy tranquila, siguiendo mi vida. Cuando lo conocí, le dije que todo lo que está alrededor mío está muy observado. Estoy muy feliz, con muchos amigos", remarcó.

Sobre la forma en la que empezó la relación con Migueles, Wanda descartó que el empresario haya iniciado el vínculo para protegerse por algunas causas judiciales en las que estaría involucrado. "Imposible porque nos conocimos de casualidad. Eso sería también subestimarme un poco a mí, la persona que soy yo. Confío en él", lanzó.

La empresaria dejó en claro la razón que tuvo para cortar con Migueles. "Decidí esta pausa o alejarnos un poco porque es doloroso cuando se meten con un montón de situaciones también privadas, no sos famoso y no sabés cómo manejarlas porque no sos de este palo. Entonces fue también un poco para cuidarlo", explicó.