Se estrenó la película "Granizo" y ya hay polémica por un detalle que indignó a los cordobeses

El pasado 30 de marzo se estrenó Granizo, la nueva película de Marcos Carnevale, protagonizada por Guillermo Francella, pero en las redes sociales comenzaron a cuestionar una particularidad del metraje. Según revelaron los usuarios, en Córdoba, uno de los sitios donde se centra el material hubo un detalle que no cayó nada bien entre el público.

La sinopsis de la película habla de Miguel Flores, un famoso meteorólogo de la TV, conocido como el “infalible” que jamás le pifió a un pronóstico… hasta que sucede. Justo la noche del lanzamiento de su nuevo programa en horario estelar El show del tiempo, un magazine que mezcla el clima con entretenimiento. De la noche a la mañana -y tormenta de granizo de por medio-, Miguel se convierte en el enemigo público número uno para el canal, sus fans y vecinos de Capital que sufrieron las consecuencias del fenómeno meteorológico. Lo único que le queda es 'huir' a su ciudad natal, en Córdoba, y esconderse en la casa de su hija, con la cual no mantiene la relación más estrecha.

A lo largo del film, Romina Fernandes, quien interpreta a la hija del personaje de Francella en el film, es una mujer cordobesa. Sin embargo, su interpretación del acento tan característico que tienen las personas que viven en esta provincia argentina no gustó y los usuarios lo manifestaron en las redes sociales. Según explicaron quienes ya vieron el material, se habría cometido un pequeño error al momento de simular la tonada y no la dejaron pasar.

Según revelaron, el acento estuvo muy fingido. Twitter

El enojo de los cordobeses

“Granizo, la película de Francella y la necesidad de forzar una tonada, que no les sale ni les va a salir, en vez de contratar a un actor cordobés”, indicó una persona en Twitter. Tras ver el material hubo muchos que se volcaron a las redes a expresar su disgusto por este tema. “Lo exagerado que está el acento cordobés en la nueva película de Francella, por favor”, apuntó otra usuaria.

“No es por ser mala, pero ¿en serio no les duele escuchar el intento de acento cordobés de la hija de Francella en la película de Netflix que sale ahora? Empiecen a contratar actores de Córdoba o usen otra provincia en su película la próxima”, recomendó alguien más.

Los internautas se quejaron del acento cordobés en la película Granizo, de Guillermo FrancellaTwitter

Francella se rodea de un gran elenco en este nuevo material que realizó después de su éxito con Corazón de León, y además de Romina Fernandes, la comedia la complementan Peto Menahem, Laura Fernández, Martín Seefeld, Nicolás Scarpino, Norman Briski, Viviana Saccone, Pompeyo Audivert y Eugenia Guerty.

Los fanáticos del actor si bien lo celebraron por la elección del tema y el hecho de enfocarse en esa provincia, lo criticaron por un error en la tonadaTwitter

Sin embargo, las quejas no terminaron ahí. Una tiktoker expresó su disgusto por el acento sobreactuado de los personajes. “Voy a tratar de no enojarme. Hoy entro a Netflix, veo que había una película de Francella a estrenarse. La verdad que todo bien, parecía muy interesante, muy gracioso todo, diferente, me dieron ganas de verla, hasta que aparece la hija de Francella, que es aparentemente cordobesa, pero no es cordobesa la chica, es de otra provincia, andá a saber de qué provincia es y la ponen a hacer de cordobesa”, comentó una usuaria conocida como @laveki_ en bastante decepcionada.

En ese sentido, explicó que como cordobesa le molestó ver a una actriz que “juega a ser cordobesa”. “Yo soy cordobesa, vivo en Córdoba, todos los días veo cordobeses. Algunos serán choferes de taxis o empleados de comercio. Hay actores, actrices, hay profesores de escuela, hay cordobeses que no trabajan de nada, hay cordobeses que son bol..., cordobeses que son piolas, cordobeses hay”, apuntó la joven en medio de la furia, dando a entender que deberían haber contratado a un artista de esa provincia para el papel.

Seguido, subió el tono de su voz para expresar su malestar por la situación. “Un montón de cordobeses hay, un montonazo de cordobeses veo todos los días. No es mentira, yo los veo. 'Cu**do' dicen, hablan como cordobeses. ¡Pongan cordobeses! ¡Cordobeses hay! No les cuesta nada, busquen a uno: el del almacén, el kiosquero, cualquiera que sea cordobés. No les cuesta, no actúen de cordobeses, cordobeses hay”, sintetizó visiblemente enojada.