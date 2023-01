Se filtraron las pruebas de la supuesta infidelidad del novio de Julieta Poggio

Julieta Poggio es una de las participantes más queridas dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). Por ese motivo, los seguidores del programa se hicieron eco en las últimas horas de los supuestos rumores de infidelidad por parte de su novio, Lucca Bardelli y salieron al ataque.

Todo comenzó luego de que una usuaria de Twitter compartiera fotos en las que se lo puede ver a la pareja de la participante de Gran Hermano infraganti con otra mujer.

“Chicxs, no sé cómo nadie hablo de esto, pero entre de chusma al perfil del chico este y en una de sus historias podemos ver que tapa a una 'pareja' atrás y miren, para mí es Lword, que quieren que les diga. Se los dejo a su criterio”, lanzó la internauta. el tuit que generó polémica (Foto: Twitter)

Además, les pidió un favor a los seguidores del reality. “Que alguien vaya a gritarlo por favor. Ya está confirmado, aguante la cornuda”, finalizó la joven. (Foto: Instagram /poggiojulieta)

El joven ya había sido acusado en noviembre pasado de engañar a Julieta y ahora vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que una usuaria, publicara un hilo, en donde comenzaron a divulgar distintas versiones de infidelidades.

En aquel entonces, desmintió todo y optó por tener un perfil bajo para evitar generarle conflictos a su novia dentro del juego. Ahora, habrían surgido nuevas rumores, pero esta vez estarían acompañadas con pruebas.

Los detalles sobre la supuesta infidelidad de Lucca Bardelli a Julieta Poggio de “Gran Hermano”

Las redes sociales pescaron infraganti a Lucca Bardelli acompañado en un auto y Poggio fue el tema del día en Twitter. Las plataformas mostraron apoyo hacia Julieta y optaron por dejarla en paz, es decir, no irán a la casa más famosa del país a gritarle.

Como si esto no fuera poco, la misma usuaria compartió más detalles y analizó las imágenes publicadas. “Estaban de vacaciones, pero es el pelo de Lucca además están en el mismo lugar y ponen distintas ubicaciones”, comentó. Las pruebas del hotel de Lucca y la supuesta amante (Foto: Captura Twitter)

“Hay que dejar que Juli juegue tranquila gente, no vayan a molestarla”, “Es el mismo edificio y las macetas, pero tiene otra ropa, se deben haber visto más veces”, “Sinceramente no da, a mí me encantaba como Juli hablaba de su novio y como hablaba el de ella”, fueron algunos de los comentarios que publicaron los usuarios en Twitter.