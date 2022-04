Se filtró un chat de Gustavo Martínez en el que contaba la mala situación que estaba atravesando

A casi dos meses de la trágica muerte de Gustavo Martínez, nuevas revelaciones sobre el calvario que estaba atravesando salen a la luz. En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen mostró un chat que mantuvo a través de WhatsApp con la expareja de Ricardo Fort y los mensajes son claros: estaba muy angustiado por sus problemas económicos.

Al aire de Secretos Verdaderos (América), Etchegoyen explicó que este ida y vuelta surgió a partir de una entrevista que estaban intentando concretar. “La vamos a hacer, pero esperame que yo pueda hacerlo. Ojalá me entiendas”, arrancaba diciendo el extutor de Felipe y Martita Fort en relación con la nota que estaban proyectando.

En un siguiente mensaje, Martínez remarcó cuánto lo había afectado la pandemia: “Estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta”.

Ya en el cierre de la conversación, volvió a referirse nuevamente a cuánto le angustiaba no poder desenvolverse en su profesión. “Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos, pero me siento mal al no poder hacer lo que me gusta. Te mando un fuerte abrazo”, completaba.

Analizando este chat, Luis Ventura, conductor del ciclo, sostuvo que el personal trainer tuvo dos muertes: “Cuando muere Ricardo (Fort), Martínez deja de ser la persona que él era. Se iluminaba y respiraba a través de la vida de Ricardo”.

Felipe Fort llegó a la Argentina y se refirió a su vínculo con la familia de Gustavo Martínez

Felipe Fort regresó a la Argentina con la intención de evitar polémicas. Tras anunciar que iba a contar algunos secretos sobre su extutor, tuvo un cambio de postura sorprendente. “Vengo en son de paz”, manifestó apenas aterrizó. Incluso, afirmó que no quiere estar enemistado con los familiares de Gustavo Martínez, aunque por ahora no planea reunirse con ellos.

Lo cierto es que el hijo de El Comandante había manifestado previamente que la convivencia con Martínez no había sido la mejor durante los últimos siete años. Y, en ese sentido, Thomas Fort, primo de los mellizos, dejó entrever que el profesor de educación física tenía conductas violentas.

Felipe Fort llegó a la Argentina y dialogó con los medios. (Foto: Movilpress)

“Yo no sabía que tenía un principio de Alzheimer. En su casa pasaban situaciones que no estaban del todo bien. Él estaba desmejorado”, expresó Thomas en diálogo con Mitre Live. Y agregó: “Felipe y Martita se convirtieron en víctimas. Recordemos que Gustavo se suicidó, no es que ellos se desvincularon de él cuando cumplieron la mayoría de edad”.

Los sobrinos Gustavo Martínez, Nicolás y Pablo, hablaron en Instagram de las acusaciones de Thomas Fort. (Foto: Captura)

Ante esas declaraciones, Nicolás y Pablo, los sobrinos de la expareja de Ricardo Fort, salieron nuevamente a contar su versión de la historia para reivindicar su memoria. “No entiendo. ¿A qué viniste al local a contarnos todas las internas de tu familia y de lo mal que lo tenían a Gustavo? ¿Por qué no hablas de todo lo que nos contaste? ¿O querés que lo cuente yo?”, lanzó Nicolás en sus historias de Instagram.

Un poco más discreto, aunque en la misma línea, su hermano Pablo replicó otro titular y apuntó: “Ayer era buen tipo. Hoy es violento. ¿Mañana qué es? Basta”.