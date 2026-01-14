  • Dólar
Se filtró quién es el participante entró en el repechaje de MasterChef Celebrity

La etapa de la competencia se inició con la llegada de cuatro nuevos concursantes y la vuelta de seis eliminados.

14 Enero de 2026 20.54

La cocina de MasterChef Celebrity se encuentra más caliente que nunca con el inicio del repechaje, que le otorga una última chance para a los ex participantes para volver a la competencia. Sin embargo, un reciente error del Turco Husain habría revelado el secreto mejor guardado del reality: quién es el ganador.

Todo sucedió a través de las historias de Instagram del ex futbolista. 

Sin darse cuenta, Husain capturó un momento compartido con algunos integrantes del reality, previo a ingresar al rodaje del reality.

En la imagen aparecen el Chino Leunis, Maxi López, Andy Chango y Emilia Attias, la última eliminada de la competencia.

MasterChef Celebrity

