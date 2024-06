Se supo por qué Furia no estará este viernes en Gran Hermano

En las últimas horas se confirmó que Juliana “Furia” Scaglione no estará en La noche de los ex (Telefe). Es la primera vez que el último eliminado del reality no va al programa que conduce Robertito Funes Ugarte y, recientemente, dieron a conocer los motivos.

El cronista de LAM (América), Santiago Sposato, contó desde la puerta del canal que la actriz doble de riesgo no dirá presente en el estudio esta noche por “decisión de la producción para resguardarla de lo que podría pasar en un enfrentamiento con los analistas”.

“Hoy van en vivo. Furia no va. Al principio del día decían que iba a ir, que fue cuando llamaron a 'La negra' (Ximena) Capristo para bajarla porque querían cuidarla (a Furia) para que no se confronte con ninguno de los ex. Entonces a 'La negra', como es la más antagónica, le pidieron que no vaya”, amplió el notero.

Luego, llegó al canal Gustavo Conti, uno de los panelistas del ciclo, y Sposato le comunicó la decisión de que Furia no esté en el show. “No somos tan malos”, dijo con simpatía el mediático tras enterarse de la indicación de la producción para con Juliana.