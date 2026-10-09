Conmoción total: encontraron sin vida al padre del niño que murió ahogado en un canal

El padre de Nahuel González, el niño de 12 años que fue encontrado muerto en un canal de riego de Mendoza, falleció en las últimas horas mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso de su hijo.

El hombre se encontraba junto a Nahuel en un cauce de riego de Junín hasta que se fue del lugar y perdió de vista a su descendiente cuando regresó. Radicó la denuncia por averiguación de paradero, se activó un operativo de búsqueda y el cuerpo del menor apareció en esa zona rural, en la calle Chileno Herrera y la Ruta 60.

Según consignó el portal del diario Los Andes, el padre del menor se quitó la vida luego de ahorcarse con una sábana en su domicilio.

Una comunidad educativa conmocionada y un pedido solidario

Con motivo del fallecimiento, la Escuela 1-251 "Presidente Marcelo Torcuato de Alvear", a la que acudía el alumno, suspendió las clases para este miércoles.

Además, los Bomberos Voluntarios de Barriales iniciaron una colecta solidaria para recaudar fondos y ayudar a la familia a realizar el sepelio.