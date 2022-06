Shakira compartió un video conmovedor de la recuperación de su padre

El pasado 4 de junio Shakira compartió en sus redes sociales una foto con su padre, William Mebarak, mostrando de paso un fuerte golpe que él tuvo en la cabeza, aclarando los rumores sobre un supuesto accidente que había tenido ella tras su separación con el central del FC Barcelona, Gerard Piqué.

“Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28 cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante”, dijo la colombiana en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter. También mencionó que su progenitor se encuentra en proceso de recuperación y así lo demostró en un video que compartió también en sus redes sociales y que le ha dado la vuelta al mundo.

Pues bien, este miércoles 8 de junio, la barranquillera posteó en su perfil de Twitter un emotivo video donde, alejada de la controversia que ha generado la aparente infidelidad de su expareja y posterior separación, mostró los avances de la salud de su papá. De hecho, en el video aparece ella ayudándole en una de sus terapias de recuperación.

”Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió la artista en el video que recibió, en menos de medio día, más de 120.000 'me gusta', casi 5.000 réplicas y casi 2.200 comentarios, muchos de ellos felicitando la entereza de su padre y apoyándola tras su percance amoroso.

Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño.❣️ pic.twitter.com/YykUegL4ww — Shakira (@shakira) June 8, 2022

“Shaki te queremos y te apoyamos, tú no tienes que demostrarle nada a nadie, lo que pase en la intimidad de tu vida y tu familia es asunto tuyo y de nadie más”; “se me llenaron los ojos de lagrimas al ver a Shakira ayudando a su papá y apoyándolo. Los ciclos de la vida, ahora los hijos ayudan a sus papás”; “el señor sembró amor en su hija, ahora está cosechando. La cara amoratada me hace acordar a mi papa hace seis años que tuvo un desvanecimiento y se golpeó muy fuerte” y “ellos nos enseñaron a caminar y a hablar ahora nos toca cuidar de ellos” fueron algunas de las reacciones destacadas al trino.

Respecto a la polémica con su actual expareja, el periodista español Javier de Hoyos indicó que este le habría sido infiel a Shakira y con complicidad de terceros.

En diálogo con el programa Intrusos, afirmó que Piqué “recibió protección por parte de la policía de Barcelona para no ser descubierto en los distintos encuentros que habría tenido con diversas mujeres. “En las fiestas nocturnas, al parecer, podría haber llegado a ser ayudado, incluso, por la policía urbana de Barcelona”, dijo.

En ese sentido, agregó que “cuando algunos periodistas le estaban haciendo seguimientos nocturnos, en determinado momentos les habrían parado para pedirles la licencia de la moto y les habrían dicho: 'Oye, ya no vas a seguir más a Piqué'. Entonces fue imposible saber con quién iba. Estaba muy protegido”, señaló el español. Incluso, afirmó que la infidelidad no sería un tema nuevo y que hasta familiares de la cantante tenían conocimiento de ello.

“(...) Se está diciendo que el hermano de Shakira lo sabría porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. Ahora mismo en España no se está hablando de que esto haya sido algo reciente, sino que se está apuntando a que esto podría venir de mucho, mucho tiempo antes”, aseveró.

Por otra parte, aseguró que los rumores de infidelidad de Piqué “siempre han existido, pero nunca han salido. Recién ahora están saliendo, pero incluso sin pruebas, nadie tiene fotografías para probarlo”.