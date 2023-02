Shakira contó que Gerard Piqué le pidió otra oportunidad y le rompió el corazón a Clara Chía Marti

Siete meses después de la ruptura oficial, Shakira se animó a contar que Gerard Piqué le pidió otra oportunidad tras haberla engañado con Clara Chía Marti. Así lo expuso en “TQG”, la canción que lanzó junto a Karol G. Allí siguió con la catarsis tras el éxito de la Music Sessions #53 de Bizarrap, donde le dijo que “le quedó grande y por eso se buscó una igual a él”.

“Sabés que errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito”, lanzó filosa en el tema junto a su compatriota. También ventiló que uno de los problemas que degastaron la relación fue la falta de sexo. “Tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía”, disparó.

Por último, sostuvo -sin mencionarla- que Clara Chía ni se imagina el modus operandi de Piqué para acercarse nuevamente a ella: “Y quieres volver, ya lo suponía dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía...”. Fue hace algunas semanas cuando el paparazzi Jordi Martin reveló que el exjugador del Barcelona había intentado reconquistar a la artista, que se negó rotundamente por el todo el daño que le hizo.

El motivo por el que Shakira jamás quiso casarse con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué fueron pareja durante 12 años. Sin embargo, jamás pasaron por el altar y eso fue algo que siempre inquietó a sus fans, quienes se preguntaron por qué no se animaban a dar el gran paso. En medio de los rumores de boda entre el exfutbolista y su nueva novia, Clara Chía Marti, se viralizó un video donde la cantante explicó los motivos por los que no quiso dar el “sí”.

Primero, la artista expuso que le daba alegría verse vestida de blanco, y luego añadió que tenía miedo de que el deportista se relajara después de firmar la libreta. “Quiero que él me vea como su chica, como aquella fruta prohibida. Prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, sostuvo ante Planet Weird.