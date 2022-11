Sobreseyeron a Wanda Nara y Mauro Icardi en la causa iniciada por una exempleada

Desde Maldivas, donde pasa unos días junto a su marido Mauro Icardi me mucho se parecen a una reconciliación, Wanda Nara hizo un alto en las publicaciones de sus redes sociales sobre los paradisíacos paisajes del Océano Índico y sus emprendimientos para dar a conocer la resolución de la Justicia en la causa que le inició María Carmen Cisnero Reboledo, una empleada doméstica del matrimonio, que los acusó de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

“El fiscal y el Juez determinaron que no hay delito ni existió ninguna de todas las acusaciones que tan libremente nos adjudicaron”, escribió la mediática en Twitter junto a la documentación en la que expresaba la denuncia de su exempleada.

“Espero que la prensa dedique la misma cantidad de horas para hablar de este sobreseimiento. Como le dedicaron a tanta mentira. Gracias”, disparó contra los medios de comunicación. La Justicia también sobreseyó a Nora Colosimo, mamá de Wanda, imputada en la causa. El tweet de Wanda Nara contando que fue sobreseída de la causa que le inició su exempleada doméstica por trata de personas (Foto: Twitter)

A mediados de agosto, Carmen Reboledo, exempleada doméstica de Wanda Nara y Mauro Icardi, los denunció por trata de personas y reducción a la servidumbre, quedando imputados los dos y también Nora Colosimo, madre de la mediática. La fiscalía realizó la imputación en el Tribunal Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py.

Desde ese momento, Nara puso a trabajar al abogado Yamil Castro en la defensa, quien había presentado un pedido para cerrar la causa, argumentando que no se trataba de un delito, sino de un “reclamo laboral”. Después de la acusación que hizo en los medios por no haber recibido ni un peso durante dos años y medio, Carmen decidió preparar su defensa y contrató al abogado Alejandro Cipolla para que la represente en este caso. La denuncia fue presentada ante la cámara de apelaciones en lo criminal y correccional federal para que se sortee un juzgado federal, con el objetivo de que se investiguen estos delitos denunciados.

En la denuncia se advertía: “Que venimos por esta vía, a formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal”.

Carmen aseguró haber trabajado para la mediática en dos oportunidades. La última vez fue en 2019, pero dijo que desde entonces no recibe una remuneración por cuidar la casa que la empresaria y el futbolista tienen en las afueras de Milán. “Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice 'si mañana te traigo la plata'. Se va para Francia y no me lo trae. Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros”, contó la propia Carmen en una entrevista realizada por Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine).

“Yo vine a Italia en octubre del 2019, me pagó un mes solo y después no me pagó más. Yo tengo testigos. El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada”, agregó. “Me dijo que me sacaba el permiso para trabajar en París, pero cuando empezó la pandemia me trajeron en auto de Francia a Milán y me quedé ahí”, contó la empleada.