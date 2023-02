Sol Báez apuntó contra Fede Bal: "Lo que para muchos es un mujeriego, a mí me costó años de terapia"

Yanina Latorre reveló que Federico Bal se separó de Sofía Aldrey luego de que la joven descubriera sus infidelidades con distintas mujeres. Sin embargo, la panelista aclaró que los engaños vienen de larga data y nombró a la bailarina Sol Báez.

Lejos de desmentirlo, la joven confirmó la información de la angelita y dejó en claro que no tiene buenos recuerdos de esa relación.

“Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”, aseguró. Y aclaró: “No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”. La bailarina Sol Báez se refirió a su affaire con Fede Bal. (Foto: Captura Instagram /solbaezok)

Claudia Albertario rompió el silencio y confirmó el affaire con Federico Bal: “A veces se traspasa la amistad”

Otras de las involucradas en los escándalosos chats de Federico Bal fue Claudia Albertario, con quien el actor habría mantenido algunos encuentros sexuales. Este miércoles, la modelo rompió el silencio en sus redes sociales, donde confirmó el affaire.

“Desde hace un par de días me veo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar”, escribió en el comunicado que publicó en sus historias de Instagram.

Acto seguido, aclaró que no tiene nada que ocultar porque es “una mujer adulta, consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad”. Luego remarcó que está separada de Jerónimo Valdivia desde hace muchos meses, pero aclaro que mantienen una buena relación por los hijos que tienen en común. Claudia Albertario rompió el silencio en sus redes tras ser vinculada a Federico Bal. (Foto: Captura Instagram /claualbertario)

“Una separación cordial, llena de amor y entendimiento, porque construimos una familia, que sigue sólida, aunque el amor se haya reinventado para nosotros en una amistad inquebrantable. Nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos, y somos padres presentes y unidos para nuestros hijos”, aseguró.

Hechas las aclaraciones, se metió de lleno en el “escándalo” y explicó: “A Fede Bal lo conozco desde hace muchos años, todos lo saben, nos han visto, somos amigos y nos adoramos... Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal. Ambos estábamos solos emocionalmente”. Claudia y Federico vinculados sentimentalmente (Foto: Instagram / balfederico - claualbertario)

“Lamentablemente, se filtraron unos chats privados, que sacados de contexto pueden dar a entender otra cosa. No porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas si aún hay amor”, sostuvo confirmando la veracidad de las conversaciones.

A modo de cierre, aseguró que “no hay nada más liberador y certero” que contar su verdad. “La comparto por respeto a mis hijos, a mi exesposo, a mi amigo y a mí: una mujer adulta, libre y dueña de sus actos y con la plena convicción de que juzgar nos hace esclavos de no conocer la verdad”, concluyó con su firma.