Solo buenos recuerdos, la foto de Steven Spielberg junto a Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre

La noche del domingo dejó un sabor amargo para los argentinos. En el marco de los premios Oscar, la película Argentina, 1985 no pudo alzarse con la estatuilla en la categoría Mejor Película Internacional. La pieza dirigida por Santiago Mitre, y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, logró innumerables elogios por parte de la crítica, pero no recibió la codiciada estatuilla. Sin embargo, la sola nominación le permitió al equipo detrás de ese largometraje asistir a los Oscar, en el marco de una velada que dejó grandes recuerdos.

Durante las últimas horas del lunes, Mitre recurrió a sus redes sociales para compartir diez postales de lo que significó su paso por los premios Oscar. El realizador de El estudiante escribió en su post la frase “solo buenos recuerdos”, para acompañar algunas fotografías en las que se encontraba no solo con los actores de su film, sino también con caras muy famosas de Hollywood. Sin lugar a dudas, la que más sorprendió fue la postal en la que está junto con Steven Spielberg. En otras de las imágenes, se puede apreciar la grabación que hizo del show de Rihanna, y una instantánea con el reconocido director de fotografía Roger Deakins.

Como nació la foto con Spielberg

Ricardo Darin, Peter Lanzani, y Santiago MitreKevin Mazur - Getty Images North America

Durante la previa en la gala de los Oscar, se produjo ese inesperado encuentro. “Estuvimos con Spielberg. Tenemos la foto”, comentó Darín, que le detalló a LA NACIÓN cómo ocurrió ese cruce: “No fuimos como moscardones. Cuando Santiago y yo entramos al teatro, él se acercó y se quedó charlando con nosotros. Nos dijo que le encantó la película. Divino estuvo. Me pasó lo mismo que con Cate Blanchett. Nunca te dan la sensación, de tan grandes que son, que te están regalando unos segundos. Todo lo contrario, se quedó a charlar con nosotros, meta abrazo, meta palmada”.

Con Spielberg, según las palabras de Mitre, hubo un diálogo “amoroso”. Pero ninguno de los interlocutores del equipo argentino dejará tanta huella como el belga Lukas Dhont, el director de Close, otra de las películas nominadas este año al Oscar internacional. “Es una película que adoro, bellamente dolorosa. Es uno de esos amigos que te llevás para toda la vida”, señaló Darín.

Luego de los Oscar

Una vez finalizada la ceremonia, el equipo de Argentina, 1985 no se mostró abatido ante esa estatuilla que no llegó a ser. “Lo ocurrido aquí en el domingo del Oscar no opaca de ninguna manera el notable recorrido previo que hizo la película este año durante la temporada alta de premios de Hollywood. Todo lo contrario”. Lo dijo este sábado el propio Santiago Mitre al conversar con LA NACIÓN sobre cómo vivieron los argentinos las horas previas a la ceremonia. “Haber llegado hasta acá, con el reconocimiento enorme que tuvo la película, nos llena de alegría. Este domingo, suceda lo que suceda, no nos importa. Lo que más nos enorgullece es el recorrido que tuvo la película y la manera en que logró comunicarse con públicos de todo el mundo”, dijo el realizador.

La foto de Santiago Mitre, Dolores Fonzi y Axel Kuschevatzky tras perder el OscarInstagram @sanmitre

Una vez finalizada la ceremonia, Santiago Mitre subió a sus historias de Instagram una foto junto a su mujer, Dolores Fonzi, y el productor Axel Kuschevatzky. Lo curioso fue el gesto que hicieron. Llevaron la mano a la frente y con los dedos formaron una “L”. ¿Qué significó eso? Ese gesto remite a la palabra “loser”, en inglés, que en español significa “perdedor”, por lo que con el posteo admitieron con ingenio ese premio que no fue.

A pesar de que obviamente el mayor deseo era ganar la tercera estatuilla dorada para la Argentina, los productores se tomaron con cierto humor la derrota, y se mostraron felices por todo el camino recorrido.