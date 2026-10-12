Cris Morena rompió el silencio tras el relato de su nieto sobre la violencia

Cris Morena rompió el silencio público luego de que su nieto Valentín contara que fue víctima de violencia por parte de su padre, Darío Giordano. La productora eligió expresarse a través de sus redes sociales con una publicación dedicada a sus tres nietos, Franco, Valentín y Azul, los hijos de Romina Yan.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía en la que aparece junto a su exmarido, Gustavo Yankelevich, y los tres jóvenes. Con una frase breve, pero cargada de significado en el contexto de los acontecimientos recientes, la productora expresó el vínculo que la une a ellos y su compromiso afectivo con la familia.

"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió.

La publicación se conoció después de que Valentín hiciera público su testimonio sobre la violencia que, según relató, sufrió por parte de su padre. Sus declaraciones también volvieron a poner en primer plano la historia de Franco y el acompañamiento que ambos recibieron de sus abuelos durante el proceso que culminó con la tenencia a cargo de Gustavo Yankelevich.

Hasta ese momento, Cris Morena no se había expresado públicamente sobre lo que sus nietos Franco y Valentín contaron acerca de las situaciones que habrían vivido. Sin embargo, su exmarido destacó que ella tuvo un papel importante desde las primeras señales de alarma, cuando advirtió que algo podía estar ocurriendo con los chicos.

El papel de Cris Morena en las señales de alerta

Durante una entrevista con Mediodía Noticias, por eltrece, Gustavo Yankelevich reconstruyó cómo comenzó a tomar conocimiento de la situación que atravesaban sus nietos. Según explicó, fue Cris Morena quien le manifestó inicialmente su preocupación y le pidió que prestara atención al comportamiento de los chicos.

"La primera que se dio cuenta fue Cris, que me dijo que algo estaba pasando con los chicos y que prestara atención", contó el productor.

A partir de esa advertencia, Yankelevich comenzó a observar con mayor detenimiento lo que sucedía. Poco tiempo después, durante una salida entre abuelo y nieto, Franco le manifestó que quería vivir con él. Ese pedido dio lugar a una conversación con Darío Giordano que, de acuerdo con el relato del productor, terminó por aumentar sus sospechas sobre la gravedad de la situación.

Posteriormente, Franco le contó a su abuelo que había sufrido una agresión después de que este intentara gestionar su traslado temporal a su casa. Un año más tarde, Valentín también se animó a relatar lo que ocurría, según explicó Yankelevich.

El productor sostuvo que, cuando ambos nietos le contaron sus experiencias, la situación se volvió insostenible y comenzó una etapa de actuaciones judiciales para conseguir que pudieran vivir con él. En ese proceso, según su testimonio, fue necesario mantener silencio público y asesorarse con un equipo de abogados para alcanzar el objetivo de obtener la tenencia por la vía legal.

La referencia de Yankelevich al papel de Cris Morena adquiere así un lugar central en la reconstrucción de los acontecimientos: fue ella quien, según contó, advirtió inicialmente que algo no estaba bien y le pidió que estuviera atento a sus nietos.

La repercusión de la publicación y los mensajes de apoyo

El posteo de Cris Morena tuvo una amplia repercusión entre sus seguidores, que respondieron con numerosos mensajes de afecto dirigidos tanto a ella como a sus nietos y al resto de la familia.

La fotografía junto a Gustavo Yankelevich, Franco, Valentín y Azul se convirtió en el marco de una expresión pública de unión familiar, en un momento marcado por los testimonios que trascendieron sobre las experiencias de los dos hermanos. Entre los comentarios que recibió la publicación se repitieron expresiones de reconocimiento hacia el acompañamiento de los abuelos y mensajes que destacaron la importancia de escuchar a los chicos y dar crédito a sus relatos.

"Los ángeles que puso Romina para cuidar a sus tres hijos", "Qué abuelos", "A los chicos se los escucha y se les cree siempre. Gracias por haberlo hecho", "Gracias por actuar en representación de esa mamá" y "Una familia muy valiente" fueron algunas de las frases que más se repitieron.

Las respuestas reflejaron el impacto que tuvo el mensaje de la productora y la atención que despertó la historia familiar después de que Valentín decidiera contar públicamente lo que, según su testimonio, había vivido.

La frase elegida por Cris Morena también puso el acento en la continuidad del vínculo con sus nietos: "Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre". La expresión recorrió el pasado, el presente y el futuro de esa relación, sin agregar detalles sobre los hechos denunciados ni sobre el proceso judicial.

El pedido de Romina Yan que volvió a cobrar significado

En paralelo con la publicación de Cris Morena, las redes sociales recuperaron una entrevista anterior en la que la productora había contado una conversación con su hija, Romina Yan, relacionada con el cuidado de sus hijos. La entrevista había sido realizada en Morfi, Todos a la mesa, por Telefe. En aquella oportunidad, Cris Morena recordó que solía terminar las grabaciones de Casi Ángeles hacia mediados de septiembre y que, aproximadamente una semana antes de una de esas fechas, su hija le pidió que se llevara a los chicos.

"Yo terminaba Casi Ángeles casi siempre para mediados de septiembre. Y Romina una semana antes me dice, 'mamá, necesito que te lleves a los chicos'", relató. La productora explicó que habitualmente se llevaba a sus nietos durante los fines de semana, porque a Romina le gustaba disponer de momentos para estar sola o compartir tiempo con su marido.

Sin embargo, recordó que aquel pedido se produjo cuando ella estaba terminando el trabajo en el teatro y no podía llevarse a los chicos en ese momento, según le explicó inicialmente a su hija.

"Le dije 'Ro, no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro y vos sabés que yo no subo al principio, subo el último día'. Y me dijo 'Mamá, necesito que te los lleves'", recordó.

Cris Morena contó que intentó explicarle que Darío no estaba en ese momento, porque se había ido a Córdoba o a algún otro lugar, y que Romina podía aprovechar ese tiempo para estar tranquila. Sin embargo, su hija insistió en que necesitaba que se llevara a los chicos. "Entonces le dije esto 'Está bien'", relató la productora al recordar cómo finalmente aceptó el pedido.

"Cuida a mis hijos"

En su reconstrucción de aquella conversación, Cris Morena recordó un momento que permaneció especialmente presente en su memoria. Cuando estaba por retirarse, Romina la detuvo con un gesto de la mano, la miró fijamente y le hizo un pedido concreto.

"Y me frena así, me mira fijo y me dice 'Cuida a mis hijos'", contó.

La productora explicó que al día siguiente se quedó con los chicos. También recordó que, después de esa conversación, encontró un mensaje de su hija en el teléfono, en el que Romina le hablaba de una semejanza que había advertido entre ambas.

"Al otro día yo me quedé con los chicos. Levantó el teléfono y tenía un mensaje de ella que me decía 'Mamá, me levanté a las 4 de la mañana, me fui al espejo, me miré y me di cuenta de que cada vez soy más parecida a vos; por eso siempre vuelvo a vos", cerró.

El recuerdo volvió a circular tras las declaraciones públicas de Valentín y la repercusión que generó la historia de sus hermanos. En ese contexto, las palabras de Romina fueron recuperadas por usuarios de las redes sociales que relacionaron aquel pedido de cuidado con el lugar que sus abuelos ocuparon posteriormente en la vida de los chicos.

La entrevista no modifica por sí misma los hechos relatados recientemente, pero aporta un antecedente sobre aquella conversación entre madre e hija que Cris Morena había compartido públicamente.