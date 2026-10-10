Violencia de género en Catamarca: un hombre de 54 años atacó a golpes a su novia de 21

A las 11:30 de la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría de San Isidro intervinieron en un hecho denunciado como una presunta agresión física en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

Los uniformados se trasladaron hasta la calle Tristán Lobo S/N°, donde mantuvieron contacto con una joven mujer de 21 años de edad. Durante el diálogo con el personal policial, la mujer manifestó que, momentos antes, habría sido agredida físicamente por su pareja, quien posteriormente se habría retirado del lugar.

A partir de la información proporcionada por la joven, los efectivos iniciaron las actuaciones correspondientes para localizar al presunto autor del hecho. La intervención se concentró en las inmediaciones del lugar donde se habría producido el episodio, con el objetivo de dar con el hombre señalado.

El presunto agresor fue localizado en las inmediaciones

Con las características brindadas por la damnificada, los efectivos policiales se abocaron de inmediato a la búsqueda del sospechoso. El operativo permitió localizar y aprehender a un hombre de 54 años de edad en las cercanías del lugar de intervención.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial, donde permanece bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Desde esa sede judicial se indicaron las medidas que deberán seguirse en el marco de las actuaciones iniciadas por el hecho. De esta manera, la intervención policial quedó bajo la órbita de la autoridad judicial competente, que dispuso los pasos a seguir.

En paralelo, el personal policial invitó a la joven damnificada a formalizar la correspondiente denuncia penal en el Precinto Judicial N° 10, instancia señalada para avanzar con la presentación formal de lo ocurrido.

Canales de asistencia para víctimas de violencia familiar y de género

En el marco de este tipo de intervenciones, se recuerda que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales telefónicos gratuitos para solicitar asistencia.

Las líneas disponibles son la 144 y el 911, a las que pueden comunicarse para pedir ayuda. Según la información proporcionada, las llamadas son anónimas y los servicios se encuentran disponibles durante todo el año.

La disponibilidad de estas vías de comunicación constituye una referencia importante para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia familiar o de género y necesitan comunicarse para solicitar ayuda.

Mientras continúan las actuaciones bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, el procedimiento realizado en San Isidro comprende la aprehensión del hombre de 54 años, su alojamiento en la dependencia policial y la invitación a la joven de 21 años a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 10.