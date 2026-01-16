Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el tercer eliminado

La pantalla de Telefe sigue con una de las etapas más esperadas de MasterChef Celebrity: el certamen entró en una fase de "repechaje" que promete sacudir la cocina, que ya tiene a dos eliminados y que tuvo este jueves para otra noche de tensión, con su tercera eliminación.

Se trata de una oportunidad de oro para que los exparticipantes busquen su revancha y para que nuevas figuras debuten en la competencia culinaria más exigente del país.

De esta manera, las hornallas del reality culinario que conduce Wanda Nara tuvieron otra noche clave, rumbo a lo que será la "gala del regreso".

Quienes se quedaron sin chances y se retiraron este miércoles del repechaje fueron Luis Ventura y Esteban Mirol. Y este jueves se sumó Evelyn Botto, en una definición tremenda con Emilia Attias.

Quienes siguen en carrera en el repechaje son:

Sofi Martínez

Emilia Attias

Walas

Julia Calvo

Ariel Puchetta

Rusherking

Esther Goris

La insólita propuesta de Evelyn Botto que dejó a Wanda Nara sin palabras

El repechaje de MasterChef Celebrity no solo trajo nuevas caras, sino también momentos que levantaron la temperatura y la conductora Wanda Nara se quedó sin palabras cuando fue sorprendida por las preguntas hot de la actriz Evelyn Botto.

Botto ingresó al reality en lugar de la ex participante Eugenia Tobal y en una recorrida por las estaciones, Wanda terminó siendo la "interrogada" por Botto que la sorprendió con una pregunta íntima: "¿Vos besaste a una mujer?".

Ante la negativa de la conductora, la participante que es abiertamente bisexual reconoció que ella sí beso "a varias" y el momento escaló cuando Botto fue directa con su pregunta, dejándola sin palabras: "¿Querés un pico Wanda?".

El insólito pero divertido momento terminó con un "no" de la mediática, quien no perdió el tiempo y cambio rápido de tema hacia la relación de Botto con Fede Bal. En la misma línea, le consultó si su pareja le había dado algún consejo imprescindible, teniendo en cuenta su previa participación en el reality.

"Lo primero que me dijo fue que no pierda tiempo con Wanda", lanzó tajante.

Sin importarle la respuesta, Wanda insistió: "A mí me encanta que la gente se case. ¿Tengo alguna chance con ustedes? Ya que son tan modernos, vos le podrías pedir casamiento a él".

"Yo ya hice un montón de cosas. Le di el primer beso, dije el primer 'te amo'. Esto es mucha información", se sinceró, para luego sumar una declaración que terminó por despedir a la conductora de su estación: "Si entro a la competencia, le pido yo casamiento".