El pogo viral de Mauricio Macri en el casamiento de su sobrino con Emily Lucius

La boda de la influencer Emily Lucius y el empresario Rodrigo Valladares Macri se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados del fin de semana. La celebración reunió a numerosas figuras del espectáculo, el deporte y la televisión, pero un momento inesperado terminó dominando la conversación pública: el desenfrenado baile de Mauricio Macri en la pista.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular rápidamente en redes sociales y que mostró al expresidente participando activamente del festejo. Rodeado de invitados y tomado de las manos de la novia, Macri se sumó a un pogo colectivo al ritmo de "I Gotta Feeling", uno de los hits festivos de la banda estadounidense The Black Eyed Peas. La escena, marcada por la espontaneidad y el clima de celebración, mostró al exmandatario completamente distendido, en un contexto muy distinto al de su habitual exposición pública.

Una boda que reunió a figuras del espectáculo y el deporte

La celebración tuvo lugar en una quinta familiar de los Macri en Los Polvorines, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Allí, los novios festejaron su unión rodeados de familiares, amigos y numerosas personalidades conocidas.

La boda había sido precedida por un paso previo fundamental: días antes de la fiesta, la pareja formalizó legalmente su matrimonio en el Registro Civil de la calle Uruguay. Sin embargo, el gran evento social llegó durante el fin de semana, con una celebración al aire libre que apostó por una estética particular. La ambientación de la fiesta estuvo inspirada en el estilo de las celebraciones italianas, con una puesta en escena caracterizada por:

El resultado fue una celebración que combinó elegancia y clima festivo, generando un entorno pensado para el encuentro social y la celebración familiar.

El momento emotivo de la ceremonia

La jornada también tuvo instantes de fuerte carga emocional, especialmente durante la ceremonia.Uno de los momentos más significativos fue la entrada de Emily Lucius acompañada por su padre, Miguel Ángel Lucius, quien se emocionó al verla avanzar con su vestido de novia. La escena fue uno de los puntos más conmovedores del evento.

La propia influencer compartió distintos momentos de la jornada a través de sus redes sociales. Con una comunidad de más de 1,9 millones de seguidores en Instagram, Lucius publicó imágenes y reflexiones sobre la celebración. En uno de sus mensajes describió el día con una frase que sintetizó el clima del evento:

"Bendecida y completamente feliz", escribió al referirse a lo que definió como una jornada inolvidable junto a su flamante esposo.

Los looks de los novios

El evento también tuvo una fuerte impronta estética en la elección de los atuendos. Para la ceremonia, Emily Lucius eligió vestido blanco largo, escote corazón, hombros al descubierto y collar de brillantes delicado.

Más tarde, durante la celebración, optó por un segundo vestido de estilo minimalista, caracterizado por hombros caídos, falda voluminosa y fila de botones en la espalda.

Por su parte, Rodrigo Valladares Macri eligió un clásico esmoquin negro, acompañado por camisa blanca y corbata negra, un estilo formal que se mantuvo durante toda la celebración.

Discursos familiares y momentos de emoción

La ceremonia también incluyó palabras especialmente significativas de parte de familiares cercanos. Una de las encargadas de oficiar el acto fue la hermana de la novia, Belu Lucius, quien dedicó un mensaje emotivo a la pareja. En el mismo momento tomó el micrófono su esposo, el exjugador de la selección argentina de rugby Javier Ortega Desio, quien también expresó palabras de afecto para los recién casados.

Entre los invitados que asistieron al evento se destacaron numerosas figuras conocidas del espectáculo, el deporte y la televisión, entre ellas: Rocío Marengo junto a Eduardo Fort; Mica Viciconte y Fabián Cubero; Paula Pareto; Federico Bal; Sofía Jujuy Jiménez; Candela Ruggeri junto a Nicolás Maccari; Oscar Ruggeri y Nancy Otero; Sofía Pachano y Santi Ramundo; Juli Puente y Nico Peralta e Imanol Rodríguez.

La presencia de estas personalidades reforzó el carácter social del evento, que combinó figuras de distintos ámbitos de la vida pública.

El video que sorprendió a todos

A pesar del glamour de la ceremonia y de los discursos familiares, el momento que más repercusión generó ocurrió cuando la música comenzó a sonar y los invitados se volcaron a la pista de baile. Fue entonces cuando Mauricio Macri se sumó al festejo. En el video que comenzó a circular en redes sociales se lo observa saltando y bailando junto a Emily Lucius y otros invitados, formando parte de una ronda en la pista.

La música que acompañó ese momento fue "I Gotta Feeling", uno de los clásicos de fiesta de The Black Eyed Peas. La escena, marcada por el entusiasmo colectivo, mostró al exmandatario participando del pogo y disfrutando del clima festivo.

La espontaneidad del episodio generó sorpresa y rápidamente se viralizó en distintas plataformas, convirtiéndose en uno de los fragmentos más compartidos del evento.

El mensaje posterior del expresidente

Más allá del episodio en la pista de baile, la jornada tuvo también un significado especial para Mauricio Macri desde el plano familiar. Al día siguiente del casamiento, el exmandatario publicó un mensaje en sus redes sociales dedicado a su sobrino Rodrigo y a la pareja recién casada. En el texto expresó:

"Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado".

En ese mismo mensaje también recordó a su hermana Sandra Macri, madre del novio, quien falleció en 2014 tras luchar contra una enfermedad. "Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien", escribió el expresidente, sumando una dimensión emotiva al recuerdo de la celebración familiar.

