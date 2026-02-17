Sorpresiva noche en MasterChef Celebrity: emoción, lágrimas y una decisión inesperada

El universo del espectáculo y la gastronomía vivió este lunes 16 de febrero una jornada que quedará grabada en los anales de la televisión argentina. MasterChef Celebrity, el exitoso reality de cocina de Telefe, entregó una emisión cargada de tensión, lágrimas y un desenlace que nadie pudo prever. Lo que comenzó como una noche de sentencia tradicional derivó en una reivindicación del talento, demostrando que, en la alta cocina, la ejecución perfecta puede alterar incluso las reglas más estrictas del certamen conducido por Wanda Nara.

El desafío de la torre de profiteroles

La consigna de la noche no permitió margen para el error. Los seis participantes que vestían el temido delantal negro se enfrentaron a uno de los retos más complejos de la pastelería clásica: la elaboración de una Croquembouche. Esta estructura, consistente en una imponente torre de profiteroles, exigía una precisión milimétrica en múltiples frentes técnicos.

Para superar la prueba, los famosos contaron con la receta detallada y un tiempo límite de 85 minutos. Los requisitos impuestos por el exigente trío de jurados, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, incluían:

Elaboración de la masa bomba para los profiteroles.

Confección de una crema pastelera sedosa para el relleno.

Dominio del punto del caramelo para el baño y el ensamblaje de la torre.

Lograr una estructura estable y estéticamente impecable.

A pesar de la dificultad intrínseca del plato, el desempeño de los concursantes en la cuerda floja no solo fue satisfactorio, sino calificado como "espectacular" por los especialistas, quienes se vieron gratamente sorprendidos por la evolución técnica de las figuras.

El podio de la noche y la emoción a flor de piel

Si bien el nivel general fue altísimo, la evaluación detallada del jurado colocó a dos figuras en una posición de privilegio. Emilia Attias y Marixa Balli lograron destacarse, situándose un escalón por encima del resto gracias a la prolijidad y el sabor de sus preparaciones. Sin embargo, el clima de competencia cedió ante una profunda carga emotiva.

Uno de los momentos más conmovedores de la gala fue protagonizado por Evangelina Anderson. Al recibir las devoluciones elogiosas de los chefs, la mediática no pudo contener el llanto. "Se me llena el alma al escucharlos. Muchas gracias... Me hace muy bien estar acá en el programa", expresó Anderson entre lágrimas, reflejando el esfuerzo y la presión que implica sostenerse en la competencia más famosa del país.

Junto a ella, otros cuatro participantes aguardaban con incertidumbre el veredicto final: Leandro "Chino" Leunis, Ian Lucas, Claudio "El Turco" Husaín y la mencionada Marixa Balli.

Una decisión inédita

Sobre el cierre del programa, se produjo el giro dramático que dejó a todos con la boca abierta. Tras las deliberaciones, el jurado anunció que, debido al nivel excepcional demostrado en las mesadas, ningún concursante dejaría MasterChef Celebrity en esta ocasión.

Las palabras de los jueces ratificaron la justicia de la medida. Germán Martitegui fue contundente al explicar la resolución: "Nunca nos taparon tan bien la boca. Todos están muy bien". Por su parte, Damián Betular se mostró visiblemente satisfecho: "Estoy muy orgulloso de los seis, era injusto si alguno de ustedes se iban". Finalmente, Donato de Santis cerró la devolución con una mirada hacia el futuro: "Están camino a la etapa final de MasterChef, disfruten".

Los 12 protagonistas que siguen en carrera

Tras esta "gala de eliminación" especial del 16 de febrero que no arrojó expulsados, el certamen mantiene a su prestigioso grupo de 12 concursantes que continuarán compitiendo por el título máximo. La lista de quienes siguen en carrera es la siguiente:

Emilia Attias

Leandro "Chino" Leunis

Claudio "El Turco" Husaín

Evangelina Anderson

Ian Lucas

Sofi "La Reini" Gonet

Maxi López

La Joaqui

Susana Roccasalvo

Marixa Balli

"Cachete" Sierra

Andy Chango

Con el éxito de audiencia consolidado y el nivel gastronómico en su punto más alto, la competencia entra ahora en una fase decisiva donde cada plato será fundamental para alcanzar la gloria culinaria.