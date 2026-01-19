Superlunes en Jesús María: Carafea va por la revancha y promete "romperla" esta noche

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María transita sus últimas horas y se prepara para una noche de cierre especial, marcada por un "superlunes" que promete ser uno de los momentos más convocantes de la edición número 60. La jornada reunirá a numerosos artistas que no pudieron presentarse en sus fechas originales debido a las intensas lluvias que afectaron al Anfiteatro José Hernández durante la semana.

En ese marco, la banda catamarqueña Carafea finalmente dirá presente en el escenario mayor del histórico festival, luego de haber quedado a escasos minutos de su actuación el pasado martes, cuando las condiciones climáticas obligaron a suspender parte de la programación. La confirmación oficial llegó en las últimas horas por parte de la organización, que incluyó al grupo en la grilla definitiva del cierre.

El navegador no soporta este contenido.

De esta manera, Carafea tendrá su esperada revancha ante el público jesusmariense, en una noche que concentrará gran expectativa y una propuesta artística diversa. El "superlunes" contará también con la participación de figuras destacadas del folklore y la música popular como Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Sergio Galleguillo, La Banda de Carlitos, Euge Quevedo y Damián Córdoba, conformando un cierre de alto impacto para una edición histórica del festival que año tras año reúne el color, el coraje y la identidad cultural de todo el país.

"Esta noche la rompemos", expresaron con entusiasmo los integrantes de Carafea en diálogo con La Unión, reflejando la expectativa y la emoción por finalmente poder subir al escenario mayor de uno de los eventos más importantes del calendario folklórico nacional.

Un presente marcado por la consagración

El regreso de Carafea a Jesús María se da en un contexto especialmente significativo para la banda, que atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. El pasado 5 de enero, el grupo fue distinguido como Artista Revelación 2026 por la Comisión Permanente de la Semana de la Tradición del Norte Cordobés, entidad organizadora del festival conocido como el "Padre de Festivales".

Este reconocimiento no solo los posicionó como una de las grandes sorpresas de la temporada, sino que también confirmó el impacto que la agrupación viene generando dentro del circuito folklórico nacional. La distinción llegó tras una presentación que dejó una fuerte impresión en el escenario mayor, donde Carafea logró una conexión inmediata con el público, combinando solvencia musical, carisma y una marcada presencia escénica.

La propuesta artística del grupo se caracteriza por una fusión equilibrada entre el respeto por las raíces del folklore tradicional y una mirada contemporánea, un sello que les permite renovar el cancionero popular sin perder identidad. Esta combinación ha sido clave para captar la atención de nuevas audiencias y, al mismo tiempo, mantener el reconocimiento de los seguidores del folklore más clásico.

Desde la organización del festival destacaron especialmente la calidad interpretativa, la solidez artística y la energía que la banda transmitió durante su actuación, elementos que resultaron determinantes para la consagración como Revelación. Para Carafea, el premio representa un hito en su trayectoria, pero también la consolidación de un proceso de crecimiento sostenido, construido a partir del trabajo constante, la recorrida por distintos escenarios del país y una clara identidad musical.

La presentación de este lunes, en el cierre del Festival de Jesús María, aparece así como una oportunidad doble: saldar la cuenta pendiente que dejó la lluvia y reafirmar, frente a un público multitudinario, el gran momento artístico que atraviesa la banda catamarqueña.