Susana publicó una foto por error y se volvió viral, de nuevo

Susana Giménez lo volvió a hacer. Una vez más, la diva de los teléfonos publicó por error una imagen en sus redes y, como era de esperarse cada vez que eso sucede, rápidamente la borró. Sin embargo, ya era tarde, y su nombre se volvió viral.

En tanto, un particular detalle acerca de su nuevo blooper 2.0 es sumamente comentado por sus seguidores de Twitter en las últimas horas. "¡¡Pero esas son las piernas de Susana!!", escribieron los internautas, visiblemente sorprendidos, aunque en realidad lo que más llamó la atención fue otra cosa.

Atenta a todo lo que ocurre en el mundo virtual, la panelista de LAM (América, a las 20) Estefi Berardi llegó a capturar el posteo de la conductora antes de que esta lo borrara. "Susana Giménez subió esto sin querer y lo borró. La amamos", escribió la ex Combate (El Nueve) al lado de esa foto.

Susana Giménez subió por error una foto a Instagram, la borró, y Estefi Berardi la volvió a compartir.

"Y vos como buena samaritana volviéndola a subir", le contestó una de sus seguidores con mucho humor y picardía. Lo cierto es que la imagen que subió la figura de Telefé sin querer a su redes se trata de una foto de su pasta de dientes, importada por supuesto, en lo que parece ser una bacha de baño.

"900 pesos la pasta dental de Susana", agregó el periodista de Crónica Leo Arias en otro tuit que acompañó con la fotografía de la diva y una oferta del mencionado producto.

"¿Y para qué es? ¿Dentífrico?", "¿Ven por qué la amo?", "Y si la borró es porque no quiere que se vea", "¿Cuál es el objetivo al difundir una fotografía que ella borro? ¿Ridiculizar?", "Hay más caras", "La que puede, puede", y "Las piernas y las chanclas, jajaja lloro", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Twitter en dicha red tras la viralización de la imagen.

La pasta de dientes que usa Susana Giménez cuesta unos 900 pesos.

Vale aclarar que esta no es la primera vez que la Su publica una imagen por error o sube un video que no quería compartir en sus historias de Instagram, red social en donde la siguen tres millones de usuarios.

En noviembre del año pasado, por ejemplo, posteó una grabación que habría sido grabada por ella misma dentro de lo que parece ser un habitáculo que no se entiende del todo si es el interior de un automóvil o un avión. Es que lo único que se veía claramente era uno de sus pies.

En junio de 2018, por citar otro ejemplo, Susana reveló sin querer los resultados del premio Martín Fierro de la gente dejando expuestos a Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand. "Marcelo Tinelli no es querido", le dijo un hombre. "No, no es querido. Salió segundo con Mirtha, con 15 puntos. ¡Y yo tenía 41!", le contestó la diva en esa grabación que no tendría que haber compartido.

La imagen se viralizó en las redes.

Mientras que en mayo de 2021, cuando Jorge Rial anunció el abrupto final de TV Nostra, el programa que conducía todas las noches por América tras su salida de Intrusos, la diva retuiteó un mensaje de la cuenta @RealTimeRating que decía: "Así finalizaba TV Nostra con la renuncia en vivo de Jorge Rial".

Pero eso no fue todo. Es que debajo de ese titular, ella escribió: "La vi, la vi (a la noticia). Que chocó la Ferrari. Todo llega. Beso enorme, Marce querida".

Tiempo antes, la conductora había publicado una selfie a cara lavada que borró a los pocos minutos. Pero, tal como ocurrió este viernes 10 de junio, muchos de sus seguidores en las redes la vieron y llegaron a hacer una captura que se viralizó.