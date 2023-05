Tamara Báez le envió una indirecta a L-Gante por la foto con la China Suárez: "No me busques en otras personas"

Este miércoles por la tarde se produjo la esperada avant premiere de Objetos, el film español que tiene como protagonista a la China Suárez. El evento tuvo un hecho particular: L-Gante se sacó una foto con la actriz. Tras el gesto del cantante, Tamara Báez, la expareja del artista, dejó una indirecta en las redes.

Si bien nunca menciona a nadie, ni hace referencia a personas, el horario en el que publicó el posteo coincide con el momento en el que trascendió que el papá de su hija estaba en el cine con la actriz.

Cómo fue la indirecta que Tamara Báez le mandó a L-Gante tras la foto con la China Suárez

En un posteo en el que compartió una foto de un dibujo inspirado en ella, Tamara dejó una leyenda que tiene una indirecta muy precisa. “No me busques en otras personas. No estoy en ninguna”, decía la instantánea que compartió. La China Suárez junto a L-Gante en la premiere de "Objetos". (Foto: Movilpress)

Si bien no se sabe si esa frase lanzada a las redes está relacionada a L-Gante, es muy coincidente que en el momento del posteo el cantante había ido a ver la película de la China. Tamara Báez le mandó una indirecta a L-Gante. (Foto: Instagram/tamaraabaez429)

En la noche del estreno de Objetos, a Suárez se la vio luciendo un vestido verde impactante y con un peinado con trenzas que fue muy elogiado en las redes sociales.

L-Gante se llevó todos los flashes. El referente de la cumbia 420 mostró que tiene muy buena onda con la ex de Rusherking y se los vio muy sonrientes en las fotos exclusivas a las que accedió TN Show.

El picante posteo de Tamara Báez contra Wanda Nara

Tamara Báez está harta de Wanda Nara, a quien culpó de haber destruido su familia con L-Gante. Después de increparla por comentar una foto de su hija Jamaica, compartió un particular meme que podría desencadenar un distanciamiento definitivo entre la mediática y el músico de cumbia 420. Tamara Báez dio que hablar con un posteo sospechoso. ¿Es amante de L-Gante? (Foto: Facebook Tamara Báez)

“Cuando llevan meses comiéndose y nadie se ha enterado”, deslizó en su cuenta de Facebook, y sus seguidores no tardaron en interpretar que se refería al vínculo sexual que la conductora mantendría con su ex desde hace un tiempo. Ellos mismos dieron varios indicios en Instagram: últimamente se mostraron juntos en algunos cumpleaños y él hasta le pidió que le cocinara sus platos favoritos.

Wanda estaría cansada de las indirectas de la influencer, y esa molestia se suma a los reiterados pedidos de su familia, que no están para nada de acuerdo con el vínculo que la une a Elián Valenzuela, con quien se mostró en la entrega de los Premios Gardel y en una fiesta que se realizó después de la ceremonia.