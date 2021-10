"Te como, bebito": Wanda Nara se mostró sin censura con Icardi tras reconciliarse

Wanda Nara y Mauro Icardi ya se reconciliaron. La empresaria mediática perdonó al futbolista e, inmediatamente, se volcó a las redes sociales. Horas después de que le pusiera un punto final a la crisis tras descubrirle al jugador del PSG chats con la China Suárez, publicó un video en el que se mostró sin censura con su pareja.

"Te como bebito", escribió, junto a un video en el que Wanda le da un beso a Icardi de manera muy sensual. Ambos, parece, están en un auto. El video que Nara compartió en sus historias aparece después de que, a través de un posteo en su feed, confirmó su reconciliación con Icardi.

Cómo fue la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

"Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir", escribió, junto a una foto en la que están los dos juntos.

El posteo de la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Instagram / wanda_icardi)

El divorcio entre Nara a Icardi estuvo a punto de darse, tras la exposición de las conversaciones subidas de tono que la modelo le encontró al jugador. "A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos", relató en las redes.

Además, recordó que fueron a ver a un abogado y que Icardi aceptó las condiciones que había para ejecutar esa determinación. Pero que, a las pocas horas, todo cambió.

"Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí'. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él", remarcó.

Los detalles de la carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda Nara

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre reveló el contenido de la carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda Nara para amigarse. "Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años", escribió el delantero.

Luego, le expresó que, como pareja, consiguieron todo lo que se propusieron: "Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. Espero que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre. Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices", enfatizó.

Icardi, además, le hizo algunos reproches con respecto a lo material y fue terminante: "A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, escribirte con tipos, un futbolista?".

Por último, le agradeció por todo lo vivido: "Gracias por las dos hijas que me diste y por darme siempre tu apoyo. Espero que seas feliz y si no es a mi lado que encuentres donde serlo".