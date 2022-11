"Te voy a romper la boca, simio ignorante": L-Gante mostró las amenazas de Alex Caniggia por WhatsApp

La pelea entre Alex Caniggia y L-Gante sigue sumando capítulos. Ahora, el cantante mostró los mensajes que le envió el ganador del Hotel de los Famosos (eltrece) luego de haber criticado duramente a la cumbia 420.

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), L-Gante contó que Alex Caniggia le mandó varias amenazas por WhatsApp, pero aseguró que no le molestó lo que dijo sobre su música: “Yo no me enojo. Cualquiera tiene sus gustos y eso no me molesta, respeto los gustos de los demás. Que a él no le guste lo mío no me genera nada”.

Más allá de las opiniones sobre su música que compartió el hijo de Claudio Paul, el cantante reveló que recibió amenazas por mensajes: “Alex me mandó audios, mensajes, todo, diciendo que quería que lo fuera a visitar, que mi música era una bomba. Después hubo una discordia anterior y me puso 'Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante'”. Alex Caniggia volvió a provocar a L-Gante y él le respondió con una burla hacia la "alta sociedad". (Foto: Instagram / alexcaniggia - lgante_keloke).

En ese sentido, reprodujo el audio que le mandó a Caniggia luego de ver los insultos: “Yo le dije: 'No te enojés. ¿Cuántas veces hiciste chistes para la gente humilde y yo sin embargo te sigo hace rato'”.

Para cerrar la polémica, agregó: “Yo entiendo que quizás él trabaja a través de un personaje, que eso hace la diferencia. Pero yo también tengo mi personaje, que es ser yo mismo. Tengo algo que él no tiene: puedo decir que lo mío me lo gané y puedo recordar cuánto me costó llegar hasta acá”. La reacción de L-Gante luego de que Alex Caniggia dijera que su música era "pedorra" (Foto: Captura Facebook)

Alex Caniggia destrozó a Dibu Martínez y trató de “pecho frío” al resto de la Selección argentina

Muy molesto con el resultado de la Selección argentina del martes, Alex Caniggia hizo catarsis en su cuenta de Instagram y apuntó contra el arquero del equipo. Además, trato de “pechos fríos” al resto de los dirigidos por Lionel Scaloni.

“¡Qué golazo! Dibu (Martínez) te la comiste doblada”, arrancó diciendo en un posteo en el que compartió el segundo tanto que le hizo Arabia Saudita a la Argentina. Y, como si eso no fuera suficiente, también le dijo al futbolista que se aleje del arco y se dedique a hacer publicidades. ¿Su propuesta? Que ese lugar debajo de los tres palos sea ocupado nuevamente por Sergio Goycochea. “Volvé amigo”, pidió en un comentario en el que arrobó al héroe del Mundial 90. Los posteos de Alex Caniggia contra la Selección argentina. (Foto: Instagram / alexcaniggia)

Como es habitual en el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, el descargo no terminó ahí. El mediático subió la apuesta con un video que grabó en las afueras de la cancha de Argentinos Júniors y en el que mostró algunos de los murales dedicados a Diego Armando Maradona. “Este sí que no pechea, vamos Diego. No como ahora que pechean con Arabia Saudia. El diego sí que sabe, los uno con los unos”, expuso sobre el Diez.