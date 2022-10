Teto Medina celebró su cumpleaños con los pacientes de un centro de rehabilitación: Lo festejo con la gente que más quiero

Los últimos meses no fueron nada fáciles para Teto Medina. Luego de haber sido detenido por abandono de persona, reducción a la servidumbre y asociación ilícita por su trabajo en la comunidad terapéutica “La razón de vivir”, se le sumó la denuncia judicial de su expareja por violencia de género. Ahora, ya en libertad, en día de su cumpleaños, volvió a decir presente en otro centro y se mostró muy feliz.

“Hoy cumplo 60 y lo festejo con la gente que más quiero, mis amigos. Mirá”, dijo emocionado mientras grababa el momento con la cámara de su celular y mostraba a los pacientes de “Comunidad Amanecer” que le cantaron el feliz cumpleaños. Y agregó: “Ayudar a otras personas a rehabilitarse por sus adicciones es mi misión en la vida”. Teto Medina volvió a trabajar como operador terapéutico. (Foto: instagram/rehab.adicciones)

Teto Medina contó cómo era el funcionamiento de la comunidad terapéutica “La razón de vivir”

Tras su excarcelación, Marcelo “Teto” Medina estuvo en TN Central y conversó sobre la causa que enfrenta por abandono de persona y reducción a la servidumbre a partir de su participación en la comunidad terapéutica “La razón de vivir”. “Desde que me arrestaron, nunca entendí por qué”, aseguró.

“Nunca vi el trabajo forzoso, me parecen extrañas las denuncias. Me suena raro lo que se denuncia, los chicos me lo hubieran contado”, indicó en diálogo con Luis Otero y Maru Duffard. Además, precisó que solo iba seis horas por semana al lugar y que su única función era ayudar a los pacientes a salir adelante.

A diferencia de las acusaciones que pesan en su contra, remarcó que no tenía un cargo administrativo en el lugar que está siendo investigado por la Justicia. “Soy la cara visible de la clínica, hago videos para decirles a los chicos que se puedan recuperar. En todas las comunidades hago lo mismo: me filmo y doy charlas”, manifestó el conductor, que estuvo preso durante seis días. Teto Medina volvió a trabajar en un centro de rehabilitación (Foto: Policía)

En ese sentido, explicó por qué se considera la persona indicada para acompañar a un adicto a salir adelante: “Yo salí a contar mi historia, mucha gente que no sabe qué hacer me tomó de referente. (...) Después de haber vivido un infierno, sentí que tenía que transmitirle a los chicos como salir de ahí”.

Medina remarcó que es inocente y aseguró que está orgulloso de la manera en que lo tratan los pacientes de las distintas comunidades con las que colabora. “Los invito a ver cómo me reciben los chicos”, dijo.