Thelma Fardin confirmó la fecha del juicio: Si lo veo a Darthes me muero

Finalmente el 30 de noviembre es la fecha que fijó la Justicia brasileña para dar comienzo al juicio oral en contra de Juan Darthés. A raíz de esto, Ángel de Brito tuvo un mano a mano con Thelma Fardín quien denunció por violación a Darthés por un ataque durante una gira de Patito feo en 2009.

“No hay nada que supere el dolor del hecho. Mi vida no podía continuar porque había algo que no estaba resuelto. Nunca más me lo crucé y voy a pedir no tener contacto visual. No puedo imaginármelo. Yo voy a declarar primera y si quiero escucho a los testigos”, comenzó diciendo Fardín.

La actriz aseguró que se siente privilegiada porque son muy pocos los casos que llegan a esa instancia: “Empezamos por Nicaragua porque los delitos se denunciaron allá. Llegar a Brasil era difícil de pensar. Estos tres años fueron duros, pero tener fecha de juicio es un privilegio”.

Respecto al video que se proyecto cuando realizó la denuncia públicamente hace tres años dijo: “Me pareció mejor hacerlo así, quería ser yo y que nadie me pregunte. Nunca más lo volví a ver”, precisó. Acto seguido, agregó que Juan Manuel Guilera, su exnovio, es uno de los testigos en el juicio, ya que era compañero suyo de Patito feo y había viajado a Nicaragua para participar de la gira.

Consultada sobre el vínculo real que mantenía con Juan Darthés antes del abuso sexual, fue contundente: “Era hola y chau. Cuando lo denuncié tuve que googlear su edad. Para mi era un señor, un compañero de trabajo. Nos saludábamos con un beso -en la mejilla-. Pero tengo el recuerdo de mujeres grandes diciendo que se cuiden de él”.