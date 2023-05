Thelma Fardin hizo un fuerte descargo, tras la versión de que cobra un sueldo del Estado: "Es falso, basuras"

El pasado sábado, Thelma Fardin habló luego de que la Justicia de Brasil absolviera a Juan Darthés en la causa que ella le inició por abuso sexual. En su discurso, la actriz alertó sobre la violencia que estaba sufriendo en las redes y advirtió sobre los “discursos de odio”.

En ese contexto, la ex Patito feo se mostró muy furiosa en su cuenta de Twitter después de que el periodista Sebastián Turtora asegurara que la artista recibe un sueldo de 400 mil pesos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

“BOMBA. EXCLUSIVO. Thelma Fardin, que buscará la apelación en el caso contra Darthés, percibe un sueldo de $400.000 de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires”, escribió el comunicador. El tuit llegó a ojos de Fardin, quien no dudó en desmentir de manera contundente la información. “¡Es FALSO, manga de basuras!”, comenzó indignada la intérprete. El tuit de Thelma Fardin sobre la fake news (Foto: captura de Twitter/soythelmafardin)

“¿Qué es lo que quieren?”, se preguntó. “No solo que nos quedemos calladas, nos quieren demonizar a tal punto que sea insoportable vivir”, siguió. En último lugar, remató: “Nos quieren muertas o quebradas. Basuras”.

Thelma Fardin criticó a la Justicia: “Si me hubiera violado después, Darthés estaría enfrentando una condena”

Thelma Fardin volvió a hablar tras la conferencia de prensa del sábado después de que la Justicia de Brasil absolviera a Juan Darthés en la causa que le inició por abuso sexual. En diálogo con Intrusos (América), la actriz se mostró agotada por la batalla judicial, pero dispuesta a seguir adelante. “Estoy cansada, pero fuerte y optimista, porque me rodea un equipo de personas serias, profesionales y grandes que no me permiten bajar los brazos en una causa que ya me trascendió a mí en muchos sentidos”.

Aunque admitió que el recorrido no fue fácil porque a lo largo de estos años hubo gente que la juzgó o se animó a opinar si le creía o no, señaló que elige quedarse con lo bueno. “Trato de mirarle el lado positivo de las cosas que sí conquistamos, que por supuesto muchas veces la Justicia es al último bastión al que podemos acceder”, reflexionó.

Thelma Fardin habló en detalle de la absolución de Juan Darthés

Ya metiéndose de lleno en el fallo, sostuvo que si bien el revés judicial fue un golpe duro, era una de las posibilidades. “En Brasil el 1% de los casos de abuso sexual son condenados. Yo sabía que iba prácticamente a la guillotina. O sea, te dicen que tenés que apostar, pero tenés el 99% de las posibilidades de perder. Y yo estoy tan confiada de mi verdad que dije que sí”, remarcó.

Luego Thelma se refirió a estos cinco años de batalla judicial. “Hay dos carriles. Por un lado, ellos intentaron dilatar todo lo posible este momento de la sentencia, tanto así que cambiaron el juez”, dijo y señaló que el juez que juzgó el caso no es el que la escuchó a ella declarar. Y agregó: “Y por otro carril va que el propio fallo que confirma el abuso sexual por la práctica de sexo oral, porque introdujo sus dedos en mi cuerpo”.