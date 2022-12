Thiago es el nuevo líder semanal de Gran Hermano, pero podría ser sancionado por una increíble razón

El participante Thiago Medina volvió a ganar la prueba semanal y se convirtió en líder por cuarta vez. Pero, en esta ocasión parece que el joven de La Matanza rompió las reglas y las imágenes se viralizaron en redes sociales, ya que es uno de los integrantes de la casa de Gran Hermano 2022 con más repudio, según indican las encuestas.

Gracias a su nuevo triunfo en la prueba, no podrá ser nominado, salvará a uno de los que queden en placa y, por undécima semana consecutiva, no tendrá ningún voto en contra (es el único que aún no recibió, sin contar a Ariel y Camila que aún no participaron de las nominaciones). Igualmente, esto podría cambiar si Gran Hermano revisa las imágenes.

En el juego por el liderazgo semanal, los participantes tenían que dar vueltas en un mismo punto para marearse y luego intentar tirar los bolos de bowling que estaban delante de cada uno. Entre las cosas que estaban prohibidas era pisar la línea amarilla que marcaba el límite, y Thiago no solo lo hizo, sino que tiró correctamente una de las piezas.

NO SE PUEDE PISAR LA LINEA a menos que seas Thiago....



NO SE PUEDE PISAR LA LINEA a menos que seas Thiago....

Esto no lo ven? o no quieren que Thiago caiga en placa?

Esto se viralizó en las redes sociales, ya que los consumidores de Gran Hermano quieren que este participante caiga en la placa para poder sacarlo de la casa. En el caso que no revean lo ocurrido desde la producción, será la semana de eliminación número 10 en la que se encuentra fuera de la gala de eliminación.