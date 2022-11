Tiene 95 años, es bisabuela, y fue nominada como "Mejor artista nuevo" en los Latin Grammy

Para cumplir sueños no hay edad. Solo hacen faltas las ganas y preparación. Angela Alvarez, una cubana de 95 años, fue nominada como “Mejor artista nuevo” en la próxima entrega de los premios Latin Grammy. Fue importante la idea de su nieto para lograr que su abuela tenga su trabajo discográfico.

Más allá del disco, Angela tiene un documental, un papel en una película de Hollywood, y la importante nominación. Ella vive en Baton Rouge, Lousiana, en los Estados Unidos, desde hace varias décadas, donde llegó acompañando a su esposo por trabajo. El 17 de noviembre, la abuela estará rodeada de grandes figuras de la industria en Las Vegas. Bad Bunny es el que aparece en las principales categorías con un total de 10 nominaciones.

“Me encantaba mucho la música. Cuando era una niña, tenía dos tías que tocaban el piano y me enseñaron a cantar. Siempre que había una reunión familiar, yo era la artista; me hicieron vestidos y siempre me gustó actuar”, contó a la revista Billboard.

Cuando terminó la escuela, su padre le preguntó que quería seguir estudiando. La respuesta de Angela fue seguir con la música. “Yo quiero ser cantante, pero el me respondió: 'No. Tú canta pa' la familia, pero no pa'l mundo'. Lo quería mucho y lo obedecí, no hice hincapié”, contó. Dejó la pasión de lado y se dedicó por completo a su familia. Tuvo cuatro hijos y es abuela de nueve y bisabuela de 15. Pero la música estuvo siempre cerca y la acompañó en los momentos más difíciles, como la muerte de una hija o la de su esposo, ambos de cáncer.

“Yo pienso que la música es el lenguaje del alma”, sostuvo Angela. En todos sus años, la “nueva artista” compuso cerca de 50 temas como “Romper el yugo”, “Añoranzas”, “Mi gran amor” y “Camino sin rumbo”. Todas ellas forman parte de su álbum debut homónimo, publicado el año pasado, que trae 15 tracks.

El papel fundamental de su nieto

Angela junto a su nieto (Foto: Billboard/Bryony Shearmur).

Carlos José Alvarez, un compositor y productor profesional radicado en Los Ángeles, creció escuchando los temas de su abuela. Sintió la necesidad de dejar un registro de ese importante material. Un legado familiar.

“No sabía que había tantas, no tenía ni idea. Y cuando regresé a Los Ángeles fue cuando hice clic y la llamé y le dije '¿Querés hacer esto?' Primero me dijo '¡Yo no voy para Los Ángeles! ¿Pa' qué?' Y yo digo: '¡Pa' grabar tu disco!' Y ella dice: '¡OK, voy!'”, recordó Carlos en una entrevista con Billboard.

El músico contó que durante un viaje a España, volvió la idea gracias a un amigo productor. “¿Estás esperando que se muera? Lo que sea que necesites, hagámoslo”, le dijo.

Angela se sorprendió con la nominación para los Latin Grammy. “Fue un impacto muy grande pero muy bonito. Después pensé que todos mis sueños se realizaron. A los 95, pero no importa”.

Su nieto espera que este proyecto inspire a los jóvenes a sentarse a hablar con sus familiares ancianos y preguntarles por sus sueños. “Se sorprenderán de lo que descubrirán. Si no preguntamos, no nos lo dirán, y su sabiduría y sus sueños se irán con ellos”, concluyó.

Qué argentinos fueron nominados a los Latin Grammy 2022

Los artistas argentinos más nominados son: Nicki Nicole, Nathy Peluso y Facundo Yalve (productor conocido popularmente como Evlay) en cuatro categorías; Fito Páez, WOS y el productor Nico Cotton en tres categorías. Nicki Nicole se vistió de blanco y negro para su show en el Lollapalooza. (Foto: Trigo Gerardi).Por: TrigoGerardi

También están nominados Bizarrap, María Becerra, Babasónicos, Conociendo Rusia, Sofía Campos, Marilina Bertoldi, Eruca Sativa, Él Mató a un Policía Motorizado y Catriel.

Marc Anthony, Nicky Jam, Sin Bandera, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Jesse & Joy, Chiquis y Marco Antonio Solís estarán sobre el escenario de la esperada celebración a lo mejor de la música latina.