Tinelli volvió a la conducción por unos minutos y hasta se animó a cantar

Una revolución se generó en Palermo luego de que Marcelo Tinelli fuera confirmado como nuevo gerente artístico de América. El rumor, que circuló durante varios días, se hizo realidad este miércoles a tarde cuando el conductor y empresario llegó pasadas las 19 horas a la emisora para firmar el contrato.

De esta manera, el titular de LaFlia arribará al canal este año con su clásico e histórico formato ShowMatch y Bailando 2023. Así, luego de 17 años en Eltrece, donde terminó su contrato en diciembre del año pasado, Tinelli retoma su programa más exitoso para esta señal.

Luego de la firma, conversó en LAM para dar detalles sobre este nuevo ciclo que arrancará próximamente: “Buenas noches, América. Ahora sí. Estuve 34 años probando el saludo para algún día hacerlo donde lo tenía que hacer. Me salía bien así que dije: llegó el momento de estar en América”, bromeó Tinelli en el comienzo de su enlace con Ángel de Brito y sus panelistas. “Firmé unas 280 hojas en este contrato. Un plomazo. Pero no lo leí, no tengo idea qué firme”, insistió con el tono jocoso ante lo largo que se hizo el acto de la firma. “Me encanta poder estar en este canal”, sintetizó.

“En este mes de abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo está armado cada uno, conocer a los condctores, a los compañeros que están detrás de cámara. Y después armar todo eso. América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena. A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time. Vos me vas a pasar a mí”, le adelantó a De Brito.

“Se va a llamar ShowMatch y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará al aire lunes, martes, miércoles y jueves″, agregó sobre cómo será su ciclo. “Es un formato que me dio muchísimas alegrías, como en su momento también me las dio Videomatch. Pero hoy hacer humor en Argentina es mucho más difícil, más costoso. Hay más susceptibilidades, hay muchas temáticas en cuanto al humor que son difíciles de abordar. No es el mismo humor de antes. Si pusiera a Yayo al aire a hacer el Cuarteto Obrero, vamos presos”, argumentó.

Tras la emisión del LAM, se produce el comienzo del ciclo Noche al Dente, conducido por Fer Dente, quien al ver movimientos extraños detrás de cámara, inició el programa yendo directamente hasta aquel sector. Allí, a un costado, se encontraba aún Tinelli, como intentando esconderse. Sin embargo no logró su cometido.

“Vení un segundo, vení un segundo”, lo apuró el conductor para que se acomode frente a las cámaras, mientras el recién arribado al canal aseguraba que su intención era ir a comer algo. Tras mostrarse sorprendido por cómo sonaba la banda y de que el ciclo se emitiera en vivo, continuaba afirmando que se quería ir a comer.

“Esto es todo tu culpa, porque yo empecé por él”, afirmó Dente, mientras miraba al conductor y a la cámara. “Lo amor a Fer, quiero decirlo públicamente ya que estamos en vivo acá, veo a una de las personas más talentosas de la Argentina y más allá de la gran amistad que tiene con Mica y con Cande, mis hijas, me encanta que estés en la pantalla de América, que estés tan bien, tan suelto en el programa, me encanta verte acá. Ya vendré con más tiempo y me sentaré”, explicó Marcelo.

Tras ello, Dente le aseguró que tenía una sorpresa preparada, el cantarle en vivo el tema América, clásico de Nino Bravo, ante lo cual Tinelli se mostró entusiasmado y aclaró que prefería dejar unos minutos sus ganas de comer para poder escucharlo. “Yo te presento”, incluso aseguró.

Al llegar al escenario, Marcelo saludó a uno por uno los músicos y los coristas y regresó a la conducción... al menos por unos minutos: “Señoras y señores, en la pantalla de América canta en vivo el señor... un temazo, América, canta el señor Fer Dente aquí en la pantalla de América, Música maestro, ¡vamos!”.

Al final de la interpretación, pese a las reticencias, el artista referente de la comedia musical logró que Tinelli cante al menos la culminación del tema. Tras los saludos de rigor y agradecerle por su visita, Dente lo despidió a la espera de un próximo encuentro del que ya quedaron comprometidos al aire.