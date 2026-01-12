Tini Stoessel y Rodrigo De Paul desataron rumores de embarazo

Las redes sociales volvieron a convertir a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en protagonistas de intensas especulaciones luego de una serie de publicaciones que la pareja compartió durante sus vacaciones. Las imágenes, difundidas principalmente a través de Instagram, despertaron rumores de un posible embarazo de la cantante y generaron una ola de comentarios entre seguidores, que rápidamente comenzaron a analizar cada detalle.

El punto de partida fue un carrusel de fotos publicado por el futbolista campeón del mundo, en el que mostró distintos momentos íntimos y relajados del descanso que ambos disfrutan antes de afrontar un año cargado de compromisos profesionales. Aunque las postales no incluían referencias explícitas, algunos elementos puntuales fueron suficientes para que los fanáticos elaboraran distintas teorías y encendieran la conversación digital.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue un tatuaje reciente de Rodrigo De Paul, ubicado sobre el costado de su abdomen. Se trata de tres pequeños corazones, dibujados aparentemente por la propia Tini, un gesto que muchos interpretaron como algo más que una simple demostración de cariño. En redes sociales, varios usuarios asociaron la simbología de los corazones con la pareja y la supuesta llegada de un tercero, alimentando así la ilusión de un posible embarazo.

A esta interpretación se sumó otra imagen que avivó aún más los rumores. En una de las publicaciones se observa un benteveo, un ave que, según la tradición popular argentina, suele interpretarse como un presagio de embarazo cuando aparece cerca de una casa o en momentos significativos. Aunque se trata de una creencia popular sin sustento científico, el simbolismo fue rápidamente retomado por los seguidores, que no tardaron en viralizar la teoría.

La combinación de ambos elementos —el tatuaje y la presencia del ave— fue suficiente para que el nombre de la cantante y el futbolista se convirtieran en tendencia en distintas plataformas, con miles de comentarios, memes y mensajes de apoyo por parte de quienes celebran la posibilidad de una nueva etapa en la vida de la pareja.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones que circulan. El silencio de ambos no hizo más que incrementar las especulaciones, aunque también generó llamados a la cautela por parte de algunos usuarios, que recordaron que la pareja ha sido históricamente reservada respecto de su vida privada.

Lo cierto es que tanto la cantante como el mediocampista atraviesan un período de descanso antes de afrontar un 2026 exigente y decisivo en sus respectivas carreras. En el caso de De Paul, el calendario estará marcado por su participación en el Mundial, uno de los eventos deportivos más importantes de su trayectoria. Por su parte, Tini se prepara para retomar nuevos proyectos musicales, con lanzamientos y presentaciones que ya generan expectativa entre sus seguidores.

Mientras tanto, las publicaciones continúan acumulando reacciones y comentarios, reflejo del fuerte interés que despierta la vida personal de dos de las figuras argentinas con mayor proyección internacional. A falta de confirmaciones oficiales, los rumores siguen instalados y las redes, una vez más, funcionan como escenario central de la especulación y el debate.