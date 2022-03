Todo lo que hay que saber sobre la entrega de los Premios Oscar 2022

Se acerca la entrega de los Premios Oscar 2022, con toda la expectativa que genera en los fanáticos del cine y también en la farándula que rodea a ese espectáculo único en Hollywood. La cita, que promete ser tan espectacular como lo era en la prepandemia, se realizará el próximo domingo 27 de marzo.

¿Qué hay que saber sobre la entrega? El evento se realizará en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles y, como siempre, se espera una alfombra roja de lujo. Si bien nadie quiere adelantar mucho sobre los looks que las estrellas exhibirán en ese momento tan especial de la previa a la premiación, se especula con que habrá mucho estilo festivo, también llamado “moda lúdica”, que seguramente será tendencia en las redes sociales.

El escenario de los Premios Oscar 2020, la edición previa a la pandemia (Foto: Reuters).

Vinculada a la participación de los espectadores, hay una novedad que incluye directamente a la gente: la Academia decidió premiar al film favorito del público, dándole mayores chances a las películas populares que, tal vez, no tienen tanta posibilidad frente a los jurados tradicionales.

Así, con el hashtag #OscarFanFavorite en Twitter, la gente fue ubicando a sus films y artistas favoritos, que son un éxito en la venta de tickets en los cines o lideran las visualizaciones en las plataformas de streaming. Aún no se sabe quién será el ganador, claro, pero algunas ya picaron en punta, como Spider-Man No Way Home, de Marvel, y la versión de La Cenicienta de Camilla Cabello.

Una ceremonia con tres presentadoras de lujo

Bajo la producción general de Will Packer y Shayla Cowan, la conducción de la entrega de los premios Oscar contará con tres presentadoras: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Las artistas fueron confirmadas como anfitrionas el 14 de febrero pasado.

En tanto, en beneficio de una ceremonia televisiva y dinámica, la Academia tomó la decisión de marginar del horario central a los rubros que son más “técnicos”, y que suelen interesarle más a los especialistas y a los mismos miembros de Hollywood que a la gente.

Entonces, ya se sabe que hay categorías cuyos ganadores se conocerán (con la entrega de estatuillas correspondientes) antes de que comience la gala en el Dolby Theatre. Estos serán: Corto documental, Montaje, Maquillaje y peluquería, Banda sonora, Diseño de producción, Corto animado, Corto en acción real y Sonido.

Jane Campion es la directora de "El poder del perro", que tiene 12 nominaciones para el Oscar 2022 (Foto: Archivo).

Premios Oscar 2022: las películas más exitosas en cines o por streaming

Al igual que el año pasado, no será necesario que una película pase por una sala de cine para poder pelear por una estatuilla. Las normas, que en un principio cambiaron con la pandemia, se mantendrán y cualquier estreno realizado durante 2021 (hasta el 31 de diciembre pasado) que haya llegado al público por una plataforma de streaming puede participar.

Buddy (Jude Hill) juega a cazar dragones en las calles de la Belfast (Foto: UIP).

¿Quiénes son los principales candidatos? El poder del perro, de Jane Campion, se coloca como la película con mayor cantidad de nominaciones al Oscar (12) y, por lo tanto, la producción que mejor se perfila llevarse alguna estatuilla. Incluso, Campion ya obtuvo el León de Plata en el Festival de Venecia y es una de las mayores candidatas a imponerse en su rubro, como así también los dos protagonistas principales: Kirsten Dunst y Benedict Cumberbatch.

También asoman con grandes chances la nueva versión de Dune (que tiene 10 nominaciones), Belfast, la remake de Steven Spielberg de West Side Story, CODA y El método Williams. En el rubro de Mejor actriz, tiene muy buenas chances Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye) y como Mejor actor, Will Smith parece encaminarse como el gran favorito por su labor en El método Williams.