Tomás Fonzi se casó tras estar 15 años en pareja y tener dos hijos

Tomás Fonzi y Leticia Lombardi llevan 15 años juntos y tienen dos hijos en común, Violeta y Teo. Sin embargo, la pareja jamás había pasado por el Registro Civil. Este sábado, el actor sorprendió al revelar que se casó en secreto hace poco más de un mes.

En diálogo con Catalina Dlugi al aire de Agarrate Catalina (La Once Diez), el artista repasó su trayectoria, habló de su presente como participante de MasterChef Celebrity (Telefe) y de la vida en familia.

La periodista aprovechó para consultarle por el certificado de convivencia que tramitó hace algunas semanas. "Estás muy bien informada. Ya nos casamos. Nos casamos en febrero por civil. Hicimos una reunión el Club del Progreso con nuestra gente más querida y cercana", respondió Fonzi y bromeó diciendo que "ahora era todo legal".

Tomás Fonzi y Leticia Lombardi se casaron el 15 de febrero pasado. (Foto: Twitter / Laoncediez)

El actor no había dado ese paso antes porque no le parecía algo indispensable para su relación. En distintas entrevistas había sostenido que se trataba de un trámite burocrático y que "no necesitaban revalidar su relación con un papel".

En este sentido, aseguró que sigue opinando lo mismo pero no negó que la unión hubiera tenido mucha simbología para ellos. "Es que es algo que está en nuestro ideario, nuestra cultura... Casarse, poner la firma, decir 'sí'", argumentó. Sin embargo, reafirmó que "no hay lazo más profundo que tener hijos con ella".

Consultado acerca de cómo logró ocultar la noticia, reveló: "No lo supimos hasta dos días antes y nos casamos por civil el 15 de febrero".

Cómo está conformada la familia de Tomás Fonzi

El actor mantiene bajo total hermetismo su vida privada. Sin embargo, en una de las emisiones de MasterChef Celebrity contó que desde hace 15 años está en pareja con Leticia Lombardi, una mujer que no es del medio artístico, con quien tuvo dos hijos, Violeta de 10 años y Teo de 5.

Tomás Fonzi junto a sus hijos. El actor no suele mostrar a su familia en las redes sociales. (Foto: Instagram /fonzista)

El actor y su pareja ya habían tenido intenciones de pasar por el Registro Civil, pero lo suspendieron en tres oportunidades. Tiempo atrás en una entrevista, él hizo un mea culpa y explicó: "El problema fue que se lo propuse en momentos inoportunos. Una vez fue justo antes de parir, la otra unos días antes de irnos de viaje".

Sin embargo, el actor afirmó que la relación estaba más fuerte que nunca. "Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, estamos fortalecidos", concluyó.