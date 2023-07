Tras la consagración de River, Nico Vázquez le hizo una emotiva dedicatoria a su fallecido hermano: "Te amo"

Este sábado, River Plate se consagró campeón de la Liga Profesional tras vencer por 3-1 a Estudiantes de La Plata en el Monumental. El estadio se tiñó de rojo y blanco y los hinchas del Millonario festejaron por todo lo alto. Nico Vázquez, fanático del equipo de Núñez no pudo estar en la cancha porque hoy tenía doble función de Tootsie, la obra que protagoniza en el teatro Lola Membrives de la calle Corrientes. Sin embargo, celebró a la distancia y le dedicó el título a Santiago, su hermano, quien murió en diciembre de 2016, en Punta Cana, mientras estaba de vacaciones.

El actor compartió una foto retro en sus historias de Instagram en la que se lo puede ver junto a Santiago abrazados en una de las tribunas del estadio. “Una más hermano. Te amo”, escribió la pareja de Gimena Accardi. Nico Vázquez le dedicó la victoria a su hermano Santiago (Foto: Instagram/nicovazquezok)

Qué le pasó a Santiago Vázquez, el hermano de Nico Vázquez que murió a los 27 años

El 16 de diciembre de 2016 era un día más de vacaciones en Punta Cana para Santiago y Nicolás Vázquez. Ese día Santiago se levantó, le dijo a uno de sus amigos que se sentía mal y que iba a acostarse nuevamente. No volvió a despertarse. Murió por una enfermedad cardíaca y congénita que no sabía que padecía. Tenía 27 años.

El duelo por la pérdida de Santiago aún continúa en la familia Vázquez. En 2019, Nico dio una entrevista en Intrusos, en donde contó cómo se enteró de la tragedia.

“Yo estaba en el banco y me entra un audio de WhatsApp desde su teléfono a las 11 de la mañana”, recordó, en ese momento. El horario le hizo ruido porque había hablado con su hermano hasta las dos de la madrugada por la diferencia entre Buenos Aires y Punta Cana. Nicolás Vázquez, en una de las últimas fotos que tiene junto a su hermano Santiago. (Foto: Instagram/ nicovazquezok)

El mensaje era en realidad del mejor amigo de Santiago, que con la voz quebrada intentaba comunicarle la noticia. Nico primero pensó que era su hermano que se había metido en algún lío. “En el audio lo escucho como llorando y me decía: 'Ni, ¿estás por ahí?'. Le pregunto: ¿qué pasó?', no me contesta. Entonces lo llamo y no era él, era su amigo, que me dice lo que me dice”, afirmó.

Santiago murió a causa de una condición que tanto él como su familia desconocían que padecía. Se trata de la miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad congénita.

“Cuando llegó la autopsia, empezamos a entender desde otro lugar. Era tan grande lo que tenía San que podría haber vivido hasta los 6 años. Tendría que haber ido a un trasplante sí o sí porque tenía el corazón de un hombre de 85 años”, cerró.